L'Ossola si presenta a Milano: una giornata tra tradizioni, prodotti tipici e sentieri

ll 15 novembre ci sarà una bella occasione per l'Ossola per mettersi in mostra a Milano. Dalle ore 10.30 alle 15.30, il CAI Milano ospiterà l’evento “La Val d’Ossola incontra Milano“.

L’iniziativa è promossa dalla Commissione Culturale del CAI Milano, in collaborazione con l’associazione culturale e il giornale Il Rosa e con il supporto del gruppo Tutela Ambiente Montano della sezione. Dalle 10.30 alle 11.30: ci sarà una conferenza su “L’Ossola e le sue valli” di Paolo Crosa Lenz.

A seguire, tavola rotonda moderata da Maurizio Marzagalli (Presidente associazione culturale Il Rosa) con la partecipazione di Delia Giudici (Presidente Associazione Meraviglie sul Brenno), Giacomo Prina (Presidente apicoltori VCO), Marco Martini (Presidente APAO), Massimo Bernardini (Associazione produttori Bettelmatt) e Mirella Gentili (Fiduciaria condotta Slow Food Ossola).

Seguirà la presentazione dei prodotti a cura dei produttori dell’Ossola e il buffet di assaggi dei prodotti tipici dell’Ossola.Dalle 14 alle 15 è prevista la Tavola rotonda sui sentieri moderata da Giulio Frangioni (Redattore del giornale Il Rosa-Sez. alpinismo).

Interverranno Bruno Migliorati (Presidente CAI Piemonte), Davide Martini (Presidente alpinismo giovanile Piedimulera), Elisabetta Valentini (Presidente Pro Loco Val Bognanco e ambasciatrice dei sentieri Stockalper) e Sauro Zani (Presidente CAI Domodossola).

Infine dalle 15 alle 15.30 Andrea Delvescovo (direttore responsabile del giornale Il Rosa) dialogherà con Davide Casarotti e Andrea Buonopane. A seguire la proiezione del documentario di Slow Food “Resilienza”.