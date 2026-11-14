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Ossola | 14 novembre 2026, 09:05

Premosello punta sull'inclusitivà: 45mila euro per il parco giochi accessibile

Completato l'adeguamento dell'area di via Sempione con giochi utilizzabili anche dai bambini con disabilità. L'intervento segue quello già realizzato a Cuzzago.

Premosello punta sull'inclusitivà: 45mila euro per il parco giochi accessibile

Un ulteriore passo dal comune di Premosello verso l'inclusività. Il comune, grazie all'utilizzo di una parte del fondo statale del 2026 per il rafforzamento dell'offerta dei servizi sociali, completa l'intervento di adeguamento dei due parchi giochi del paese più importanti, quello di Cuzzago e quello di Premosello, con giochi accessibili anche ai bambini con disabilità.

Sono stati stanziati infatti 45mila euro per il parco giochi di via Sempione a Premosello.  “Lo scorso anno eravamo intervenuti sul parco giochi di Cuzzago – spiega il sindaco Elio Fovanna – e avevamo e avevamo iniziato l'adeguamento del parco di via Sempione che con questo stanziamento completiamo”.

Mary Borri

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