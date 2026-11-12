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Ossola | 12 novembre 2026, 10:50

Masera in festa per San Martino

Il 15 novembre si conclude la patronale con la messa e la polentata all'oratorio

Masera in festa per San Martino

Dopo la messa, la fiaccolata nelle frazioni, la processione e la distribuzione del pane di San Martino, domenica 15 novembre Masera si prepara a concludere i festeggiamenti del patrono. Alle 11.00 sarà celebrata la messa dal parroco don Andrea Lovato poi al parco dei miracoli dell'oratorio vi sarà la terza edizione della Polentata di San Martino con salamelle e torta offerta dal gruppo folk. Sarà attivo  anche il servizio da asporto. Ad organizzare l'evento è la parrocchia in collaborazione con l'oratorio di Masera e il gruppo Folk.

Mary Borri

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