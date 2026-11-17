C'è chi ancora oggi rallenta il passo se gli attraversa la strada e chi invece lo considera il portafortuna per eccellenza tra le mura domestiche. Il 17 novembre si celebra la Giornata Nazionale del Gatto Nero, una ricorrenza tutta italiana istituita nel 2007 dall'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (Aidaa) con un obiettivo preciso: ribaltare secoli di pregiudizi infondati, tutelare questi animali da superstizioni ancora dure a morire e promuovere adozioni consapevoli nei gattili.

La scelta della data non è affatto casuale, ma gioca con ironia sui luoghi comuni più radicati. Novembre è infatti il mese autunnale tradizionalmente legato alla commemorazione dei defunti, mentre il numero 17 nella cabala italiana è associato alla sfortuna: un doppio rimando simbolico pensato appositamente per esorcizzare le paure irrazionali e trasformare una giornata considerata nefasta in una festa dedicata all'affetto e al rispetto verso i felini dal manto scuro.

La cattiva fama del gatto nero affonda le radici nel Medioevo, quando la cultura popolare iniziò ad associare il colore scuro del pelo alla notte, alle streghe e alle arti occulte. Eppure, la storia racconta anche l'esatto opposto. Nell'antico Egitto i gatti, inclusi quelli neri, erano venerati come incarnazioni della dea Bastet e godevano di una protezione sacra. Secoli più tardi, sulle grandi navi mercantili e militari, avere a bordo un gatto nero era considerato un autentico talismano di buona sorte: non solo tenevano le stive al sicuro dai topi, ma i marinai erano convinti che la loro presenza garantisse un rientro sereno in porto.

Oltre al fascino storico, i gatti dal mantello corvino nascondono anche curiose particolarità biologiche. La loro colorazione è determinata da una mutazione genetica che favorisce un'elevata produzione di melanina: secondo diversi studi scientifici, questa stessa caratteristica conferirebbe ai gatti neri una maggiore resistenza naturale ad alcune patologie virali rispetto ad altri felini. Inoltre, chi vive con un gatto nero sa bene che sotto i raggi diretti del sole estivo il manto spesso non appare affatto uniforme, ma rivela delicate striature tigrati o riflessi color cioccolato e ruggine, eredità genetica del classico mantello tabby.

Oggi, complice anche la cultura pop, il gatto nero ha conquistato una meritatissima rivincita. Dietro quegli occhi spesso dorati o verde smeraldo che spiccano nel buio si nasconde infatti un compagno discreto, elegante e profondamente leale, capace di ricordare ogni 17 novembre che la vera fortuna è semplicemente averne uno acciambellato sul divano di casa.