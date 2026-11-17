Anche il Vco e il novarese aderiscono allo sciopero generale proclamato dalla Cgil per la giornata di venerdì 20 novembre. Per l’occasione, studenti, lavoratori scenderanno in piazza a Novara, nell’ambito della manifestazione “Il futuro è adesso”.

“Le richieste sono chiare - fanno sapere da Cgil Novara Vco -: salari più alti e rinnovo dei contratti pubblici e privati, contro il caro vita e il caro energia; piena rivalutazione delle pensioni e nessun aumento dell’età pensionabile; un fisco più giusto e progressivo, che restituisca il drenaggio fiscale e combatta l’evasione; più risorse per sanità, scuola, università e welfare, non per le spese militari; una politica industriale che difenda l’occupazione; stop alla precarietà dei giovani, diritto alla casa e più sicurezza sul lavoro. Sono temi che toccano da vicino lavoratrici, lavoratori, pensionati e giovani dei nostri territori, e per questo chiediamo a tutti di partecipare”.

Per prendere parte alla mobilitazione - per la quale sono previste oltre duemila presenze - sono stati organizzati pullman in partenza dal Vco per raggiungere Novara. Quattro sono già al completo, e un quinto è appena stato aggiunto: per prenotare il proprio posto è possibile contattare il numero 335 7633619.