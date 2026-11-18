La Filarmonica di Villadossola apre le porte della propria scuola di musica con un open day dedicato a chi desidera avvicinarsi al mondo musicale o coltivare una passione già esistente. L'appuntamento è in programma sabato 21 novembre, dalle 9.30 alle 12, nella sede della scuola in via Don Minzoni 4, a Villadossola.

L'iniziativa permetterà ai partecipanti di conoscere da vicino le attività della Filarmonica, scoprire gli strumenti musicali e approfondire le opportunità formative offerte dalla scuola. Nel corso della mattinata sarà possibile incontrare i docenti, ricevere informazioni sui diversi percorsi disponibili e avvicinarsi alla pratica musicale attraverso un primo contatto con gli strumenti.