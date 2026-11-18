La Pro Loco di Trontano ha iniziato la campagna di tesseramento soci e in vista del rinnovo del consiglio direttivo anche la raccolta delle candidature per la carica di consigliere. Il termine per manifestare il proprio interesse ad entrare a far parte dell'associazione è il 30 novembre.

La Pro Loco, nata nel 1996, rappresenta mente e braccio operativo per iniziative che contribuiscono allo sviluppo turistico di Trontano anche fuori dall’Ossola, su tutte la Sagra del Fungo che si svolge a settembre, l’incontro Italo-svizzero per la giornata della raclette in primavera in collaborazione con una delegazione del Simplon Dorf e poi le iniziative per il Natale e il Carnevale. Il presidente uscente è Ettore Antonietti.

“Desideriamo ampliare la nostra base associativa - fanno sapere dalla Pro Loco - e coinvolgere nuove persone che, con la propria adesione, vogliano contribuire alla valorizzazione del territorio, alla promozione delle tradizioni locali e alla realizzazione delle iniziative a favore della comunità”.

Chi desidera candidarsi è invitato a manifestare il proprio interesse e a contattare la Pro Loco per ricevere informazioni sulle modalità di presentazione della candidatura chiamando il numero 345 9708849.