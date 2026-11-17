Si è concluso ieri, presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco del Verbano Cusio Ossola, il percorso per il conseguimento delle patenti terrestri rivolto ai vigili del fuoco volontari in servizio nei distaccamenti della provincia.

L’attività formativa, iniziata lo scorso 9 ottobre, ha coinvolto 16 vigili del fuoco volontari provenienti dalle sedi di Cannobio, Gravellona Toce, Omegna, Macugnaga, Santa Maria Maggiore, Stresa, Varzo, Villadossola, che hanno affrontato tre distinti corsi di patenti terrestri in successione, ottenendo l’abilitazione alla conduzione degli automezzi VF, sia leggeri sia pesanti, impiegati negli interventi di soccorso.

Il percorso formativo, coordinato da istruttori dei Vigili del Fuoco, si è articolato tra il Centro di Formazione Monterosa di Varallo (Vercelli) e la sede del Comando del VCO a Verbania, dove si sono svolte le attività teoriche e le prove pratiche di guida su strada.

Alle lezioni in aula hanno contribuito gli istruttori dei Comandi di Alessandria, Asti, Biella, Novara e Verbania, affrontando diversi argomenti fondamentali per la preparazione degli operatori: dalla guida sicura su strada e in emergenza alla conoscenza del Codice della Strada, fino al funzionamento delle motopompe, componenti essenziali delle autopompe serbatoio (APS) in dotazione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Un risultato importante per il potenziamento delle competenze operative del personale volontario e per garantire una sempre maggiore efficienza ed efficacia negli interventi di soccorso sul territorio provinciale.