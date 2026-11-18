Il passaggio della gestione del servizio idrico da Idrablu Spa ad Acqua Novara.VCO, previsto per il 1° gennaio 2027, apre una fase delicata per i comuni ossolani. Tra le amministrazioni che chiedono garanzie precise c'è quella di Crevoladossola, che attraverso il sindaco Giorgio Ferroni ha formalizzato una serie di richieste agli enti regolatori, al futuro gestore e ai rappresentanti istituzionali del territorio.

L'obiettivo è assicurare la continuità degli investimenti già programmati, salvaguardare le infrastrutture comunali e ottenere condizioni adeguate alle esigenze di un territorio montano, caratterizzato dalla presenza di numerose frazioni.

“Il cambiamento nella gestione del servizio idrico non deve tradursi in un rallentamento degli interventi già previsti o in una perdita di attenzione verso le necessità dei nostri paesi – sottolinea il sindaco Giorgio Ferroni –. Vogliamo garanzie concrete e impegni precisi prima che il passaggio diventi operativo”.

La prima questione riguarda il completamento delle opere sulle reti idriche e fognarie. Crevoladossola, in qualità di Comune socio di Idrablu, ha contribuito negli anni al finanziamento di un programma di investimenti considerati strategici. L'amministrazione chiede quindi che vengano rispettati i cronoprogrammi, senza rinvii o modifiche che possano compromettere gli interventi.

Particolare attenzione viene riservata ai lavori sulle reti fognarie, per i quali risultano già approvati i progetti e avviati i piani di esproprio, e al potenziamento dell'acquedotto nelle località di Bisate e Caddo. In queste zone è necessario completare la chiusura ad anello della rete, un intervento ritenuto indispensabile per superare problemi di approvvigionamento idrico che si trascinano da tempo.

Accanto alle nuove opere, il Comune sollecita anche un impegno costante per la manutenzione ordinaria degli impianti e la cura dei bacini.

Un secondo punto riguarda le centraline idroelettriche realizzate e gestite dal Comune sugli acquedotti comunali. Alcuni impianti sono già in funzione, mentre altri si trovano nella fase autorizzativa. Si tratta di infrastrutture che rappresentano una risorsa sia per il territorio sia per le entrate dell'ente.

“Chiediamo ad Acqua Novara.VCO e all'ATO 1 che venga garantita la piena operatività delle centraline esistenti e che non siano introdotti ostacoli alla realizzazione di quelle già in fase di autorizzazione – evidenzia Ferroni –. Sono investimenti importanti per il nostro Comune e devono essere tutelati”.

Un'altra priorità è la sicurezza antincendio nelle aree boschive. Dopo i gravi incendi che hanno interessato l'Ossola nel corso del 2026, l'amministrazione ritiene necessario consolidare e potenziare la rete degli idranti presenti nelle zone forestali. Una richiesta legata alle caratteristiche del territorio e alla necessità di garantire strumenti adeguati per fronteggiare eventuali emergenze.

Nello stesso ambito rientra la tutela delle fontane e dei lavatoi storici, presenti in gran numero nelle frazioni e nei borghi di Crevoladossola. Si tratta di strutture che costituiscono parte del patrimonio storico e ambientale locale, spesso prive di contatore e non collegate alla rete di depurazione.

Per queste utenze il Comune chiede una disciplina specifica, evitando l'applicazione delle normali tariffe a consumo e prevedendo invece un accordo forfettario con il nuovo gestore.

“Le nostre fontane e i nostri lavatoi non possono essere trattati come normali utenze idriche – osserva il sindaco –. Sono elementi che appartengono alla storia e all'identità delle frazioni. Serve una soluzione che ne riconosca il valore e tenga conto delle loro caratteristiche”.

L'amministrazione si dichiara inoltre disponibile a collaborare con Acqua Novara.VCO per definire un piano condiviso di razionalizzazione della rete, con l'obiettivo di migliorare la gestione delle risorse senza penalizzare questo patrimonio.

C'è poi una questione di rappresentanza istituzionale. Con l'ingresso dei 16 comuni ossolani precedentemente serviti da Idrablu in una società che gestisce già il servizio idrico in 138 comuni, Crevoladossola teme che il peso decisionale del territorio possa ridursi.

Per questo Ferroni sollecita un'azione coordinata delle Unioni Montane e della Provincia del Verbano Cusio Ossola, affinché assumano un ruolo di garanzia durante il trasferimento della gestione.

L'amministrazione richiama in particolare i rapporti di forza all'interno dell'assemblea dell'ATO 1. Le rappresentanze ossolane, costituite dall'Unione Montana Alta Ossola, dall'Unione Montana delle Valli dell'Ossola e dal Comune di Domodossola, dispongono complessivamente di 24,035 quote su 100. A queste si aggiungono le 12,581 quote della Provincia del Vco, per un totale di 36,616 quote.

Una rappresentanza che, secondo il Comune, può avere un ruolo significativo nel confronto con il nuovo gestore e nell'ottenimento di garanzie formali.

“È fondamentale che le istituzioni del territorio facciano squadra – ribadisce Ferroni –. Abbiamo un peso importante nell'assemblea dell'ATO 1 e dobbiamo utilizzarlo per ottenere impegni scritti e vincolanti prima del 1° gennaio 2027. I comuni ossolani non devono perdere la capacità di incidere sulle decisioni che riguardano i propri cittadini”.

La richiesta conclusiva dell'amministrazione di Crevoladossola è quindi quella di aprire immediatamente un confronto nelle sedi istituzionali competenti, coinvolgendo il nuovo gestore, gli enti regolatori e le rappresentanze locali.

Il Comune non mette in discussione il passaggio al gestore unico, ma chiede che la riorganizzazione avvenga senza compromettere gli investimenti già finanziati, la qualità del servizio e le esigenze specifiche delle comunità montane.

L'obiettivo è arrivare alla scadenza del 1° gennaio 2027 con accordi chiari, tempi definiti e garanzie concrete per il futuro del servizio idrico a Crevoladossola e negli altri comuni dell'Ossola.