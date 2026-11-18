Centoventinque anni di storia festeggiati con una donazione di 6085 euro ai Ciss del Cusio, del Verbano e dell'Ossola. Lagostina ed i suoi dipendenti ancora una volta dimostrano con i fatti la loro vicinanza al territorio. “A Omegna siamo nati, senza Omegna la Lagostina non sarebbe quello che è oggi in tutto il mondo. Per questo ogni anno cerchiamo di restituire qualcosa alla nostra comunità e in questa occasione abbiamo scelto i tre Ciss della provincia”, ha rimarcato l'ad Cristina Santucci.

I tre consorzi utilizzeranno in maniera diversa i fondi, divisi in parti uguali. In Ossola la cifra ricevuta servirà per implementare il progetto delle botteghe solidali, nel Cusio per aiutare chi è senza dimora, mentre nel Verbano serviranno per diversi progetti. Alla donazione hanno contribuito in maniera determinante proprio i dipendenti con l'iniziativa “La Pentola della Solidarietà”, che ormai da anni consente di ricavare somme importanti grazie alla vendita interna di prodotti a prezzi scontati.