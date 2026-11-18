È stato ufficialmente presentato oggi, mercoledì 18 novembre, il calendario 2027 della Polizia di Stato. Il calendario è stato realizzato con gli scatti di Roselena Ramistella, fotografa che si è imposta sulla scena internazionale per le sue capacità di catturare nell'immediatezza la natura di fatti e protagonisti di cronaca.

Dodici mesi raccontanti attraverso foto che entrano nella dimensione più autentica del lavoro quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato. Tra questi, la foto di dicembre ritrae l’Ispettore Ignazio Cambuca, artificiere della Questura di Palermo: il suo lavoro richiede precisione e lucidità; protagonisti di settembre sono l’Assistente Capo Coordinatore Marcello Monti e l’Agente Scelto Maria Vittoria Pica in servizio al Reparto a Cavallo di Roma Trastevere in sella ai loro compagni di lavoro; marzo ritrae Maria Ferrante, allieva della Scuola Allievi Agenti di Caserta, nella sua stanza poco prima dell’inizio dell’addestramento, in un momento di riflessione. Il mese di luglio racconta dell’Agente Scelto Andrea Costagliola, operatore della Polizia Stradale di Napoli, di notte, mentre pone sull’asfalto le torce per segnalare un incidente e delimitare l’area. Queste sono solo quattro delle dodici tavole che raccontano una parte dei tanti volti delle donne e degli uomini della Polizia di Stato.

L’obiettivo del calendario, stampato grazie alla collaborazione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, è raccontare attraverso l’immagine il servizio della Polizia di Stato espressione di una scelta di vita, di impegno, professionalità e di dedizione alla collettività.

La presentazione del calendario è un appuntamento annuale istituzionale importante che rinnova la collaborazione con l’Unicef Italia, che ha consentito di raccogliere sino ad oggi 3.997.567 euro destinati a progetti di solidarietà. Il ricavato delle vendite del calendario 2027 sosterrà sia il progetto dell’Unicef in Zambia, destinato alla registrazione delle nascite e alle vaccinazioni per proteggere i bambini vulnerabili attraverso la fornitura di alimenti terapeutici, cure mediche d'emergenza, programmi vaccinali e registrazione delle nascite, sia il Piano Marco Valerio della Polizia di Stato, che supporta le famiglie dei poliziotti con figli minori affetti da patologie croniche gravi.