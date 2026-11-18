Un pomeriggio di confronto, condivisione e spiritualità dedicato alle nuove generazioni, inserito nel percorso verso il grande raduno mondiale della Chiesa a Seoul nel 2027. Sabato 21 novembre, alla vigilia della solennità di Cristo Re, la Diocesi di Novara celebrerà la 41ª Giornata Mondiale della Gioventù sul tema "Chiamati a vivere", coinvolgendo ragazzi e giovani provenienti da tutti i vicariati del territorio diocesano.

L'iniziativa, coordinata e promossa dall'Ufficio per la Pastorale Giovanile diocesano, propone ai partecipanti un'occasione di dialogo sul significato dell'esistenza, sulle tappe della crescita e sulla scoperta della propria vocazione personale.

Il ritrovo è programmato alle ore 15:45 presso l'oratorio della parrocchia della Sacra Famiglia di Novara per l'accoglienza e le registrazioni. A seguire, a partire dalle ore 16:30, si terranno due sessioni parallele di catechesi calibrate per fasce anagrafiche: la prima, intitolata "Libertà" e riservata ai ragazzi nati tra il 2009 e il 2012, si svolgerà nella chiesa della Sacra Famiglia con la testimonianza di Valentina Cason e dei giovani della Comunità Nuovi Orizzonti; la seconda, incentrata sul concetto di "Solidità" e indirizzata ai giovani nati fino al 2008, avrà luogo nella vicina chiesa di San Francesco e vedrà l'intervento di don Massimo Angelelli, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute.

Dalle ore 17:45 le attività convergeranno tutte negli spazi dell'oratorio di San Francesco, dove è previsto un momento di festa con animazione musicale e aperitivo conviviale. Il culmine dell'evento si terrà infine alle ore 18:30 all'interno della chiesa di San Francesco, con la solenne veglia di preghiera presieduta dal vescovo di Novara, monsignor Franco Giulio Brambilla.