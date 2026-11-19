Cordoglio in tutta la Valle Antrona e in Ossola per la morte all'età di 84 anni dello storico maestro, ex sindaco di Antrona e appasionato di storia locale Gino Frisa, figura molto conosciuta in tutta la Valle.

Era stato sindaco dal 1995 al 1999. Gino Frisa era un grande appassionato della storia e delle tradizioni della Valle, aveva scritto diversi saggi sulla cultura locale. Numerose sono state le sue ricerche storiche e aveva partecipato a documentari sulla valle e sulle vicende legate alla frana del 1642 e alle origini della Valle Antrona.

Era inoltre molto impegnato nella parrocchia faceva parte del consiglio parrocchiale e si occupava di curare e tenere in ordine la sacrestia e della preparazione dell'altare per le celebrazioni. “E' stato un punto di riferimento importante per la parrocchia – dice il parroco don Massimo Bottarel – e il suo contributo è stato prezioso”.

Il funerale si svolgerà domani 20 novembre alle 15, nella chiesa di Antrona mentre il Rosario sarà celebrato questa sera alle 18. Sempre nella chiesa parrocchiale di Antrona. Gino Frisa lascia la moglie Giovanna e i figli Anna Maria, Emanuele e Federica con le rispettive famiglie.