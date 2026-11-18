Si è conclusa una prima fase di un piano operativo attivato nel luglio scorso dal comando provinciale della guardia di finanza del Verbano Cusio Ossola sulle strutture ricettive della provincia; in tale ambito di intervento della polizia economico-finanziaria, tra l’estate e l’autunno 2026, i reparti della provincia hanno operato 23 ispezioni per contrastare l’attività di gestione irregolare e l’evasione di fiscale poste in essere da operatori scorretti, taluni addirittura “abusivi” e per garantire il rispetto delle vigenti normative che regolano il settore, specie con riguardo al fenomeno sempre più diffuso dei cosiddetti affitti brevi. Ciò anche in considerazione del rilevante aumento dei turisti che preferiscono sempre di più le cosiddette “case vacanza” agli alberghi, specie nella bella stagione, sia sulle rive dei laghi che sui monti dell’Ossola.

Gli interventi operativi delle fiamme gialle sono stati perciò orientati, tra l’altro, attraverso il controllo economico delle pattuglie impiegate sul territorio provinciale a individuare i gestori di strutture che operano senza rispettare le regole, alterando in modo sleale la concorrenza e danneggiando innanzitutto gli operatori turistici corretti, sottraendo risorse al gettito fiscale e magari in taluni casi mettendo a rischio la salute e la sicurezza degli ospiti, allestendo struttura prive dei previsti requisiti di sicurezza, quali ad esempio i presidi di salvaguardia antincendio.

Le verifiche sono state condotte infatti a partire da informazioni raccolte e incrociate attraverso le banche dati in uso al corpo, nonché rilevate dalle pattuglie che si muovono quotidianamente nei comuni del territorio e che hanno permesso di individuare alcune strutture caratterizzate da potenziali profili di rischio. Puntuali riscontri sono stati fatti e vengono con frequenza effettuati dai finanzieri anche attraverso il monitoraggio dei siti web specializzati nell’offerta di affitti turistici. All’esito di tali iniziative di servizio, tra agosto e ottobre scorsi, le fiamme gialle del Verbano Cusio Ossola hanno selezionato, visitato e verbalizzato già 23 attività di gestione di alloggi turistici siti nella provincia, risultati in alcuni casi anche evasori fiscali, ma tutti inadempienti alle norme amministrative che regolano il particolare settore.

I conseguenti accertamenti fiscali avviati già per 6 dei 23 gestori irregolari, hanno permesso di attivare le procedure per segnalare all’Agenzia delle Entrate ai fini del recupero a tassazione circa 400.000 euro di incassi per affitti; a seguito dei riscontri operati le strutture scoperte dalle fiamme gialle ad operare abusivamente o comunque in modo irregolari rispetto alle normative che regolano il settore, sono state sanzionate 4 per la mancata osservanza degli obblighi di richiesta del Cin (codice identificativo nazionale per le strutture turistico-ricettive e gli immobili in locazione breve o turistica) e comunicazione agli uffici comunali dell’inizio attività e della locazione degli alloggi, 11 per omissione degli obblighi di esposizione del codice Cin. In 4 casi sono state contestate anche violazioni per assenza dei rilevatori di fughe di gas e/o monossido, in un caso anche la mancata installazione degli estintori e 3 anche per omesso pagamento del canone speciale di abbonamento tv.

Questi interventi si inseriscono in un ampio piano di monitoraggio del settore ricettivo del territorio provinciale, a forte vocazione turistica, che proseguirà anche per il periodo invernale, volto a prevenire e contrastare l’evasione fiscale, tutelare i consumatori, nonché garantire la concorrenza leale tra le imprese operanti nell’importante e primario comparto economico del turismo che caratterizza la provincia del Vco.