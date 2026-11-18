Nell’ambito di un servizio congiunto della Squadra Mobile e della Squadra Volanti per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia del Verbano Cusio Ossola, la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato due uomini con precedenti specifici in materia di stupefacente. L’operazione è scattata nella serata di ieri, 17 novembre, quando i due, un uomo classe ’84 originario della provincia e un giovane classe 2006 della provincia di Varese, sono stati rintracciati a bordo di un’autovettura, mentre facevano ingresso in questa provincia.

Una volta fermati dalla pattuglia delle Volanti, il conducente ha provato a disfarsi della droga, lanciando fuori dal veicolo una busta di colore bianco. A quel punto, gli equipaggi della Squadra Mobile sono intervenuti e hanno recuperato la busta, che conteneva un etto e mezzo di sostanza stupefacente del tipo hashish. Gli uomini sono stati, quindi, tratti in arresto in flagranza del reato di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, sono stati posti agli arresti domiciliari.