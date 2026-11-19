Le ragazze dell’IC Domo 1 hanno conquistato il primo posto al concorso nazionale “Stem: femminile plurale”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, con un progetto che ha unito tecnologia, creatività e tradizione locale. Un risultato di rilievo per l’istituto domese, che premia il lavoro svolto dalle studentesse nell’ambito di “Stem Girls”, il percorso realizzato durante l’anno scolastico 2025/2026 in collaborazione con l’ISS Marconi-Galletti-Einaudi. Il progetto, che oggi frequentano le scuole medie, è stato realizzato dalle ragazze durante l'ultimo anno di scuola primaria.

Al centro del progetto c’è “Le chiavi dell’amicizia”, un videoclip animato con robot che rilegge in chiave tecnologica la storia tradizionale del Togn e la Cia. Le alunne guidate dalle loro docenti e affiancate dai professori Marotta e Benaglia del Marconi, si sono cimentate con i linguaggi della programmazione e con la robotica educativa, trasformando una leggenda del territorio in un racconto originale.

Il lavoro premiato dimostra come le discipline scientifiche e tecnologiche possano diventare strumenti per sviluppare competenze, creatività e capacità di lavorare insieme, senza rinunciare al legame con le proprie radici. Un’esperienza che assume un significato particolare anche sul fronte dell’orientamento, contribuendo a superare gli stereotipi di genere e a incoraggiare le ragazze a esplorare le opportunità offerte dalle materie Stem, cioè scienza, tecnologia, ingegneria e matematica.

"La vittoria guarda anche al futuro dell’offerta formativa dell’IC Domo 1 - spiega la dirigente Patrizia Taglianetti - La maggior parte delle studentesse premiate frequenta infatti la classe prima della sede di via Ceretti, per la quale l’istituto sta definendo il progetto educativo del prossimo triennio. L’obiettivo è rafforzare la continuità didattica con il Marconi-Galletti-Einaudi, in particolare nell’ambito scientifico e tecnologico, attraverso un percorso articolato su tre direttrici ovvero Stem, sport e multilinguismo con il potenziamento Cambridge".

Il primo posto al concorso ministeriale rappresenta così non soltanto un riconoscimento per le giovani protagoniste e per i loro insegnanti, ma anche un esempio concreto delle opportunità che possono nascere dalla collaborazione tra istituti del territorio. Un risultato che mette al centro il talento delle studentesse e la possibilità di avvicinare le nuove generazioni alla scienza attraverso attività pratiche, interdisciplinari e capaci di valorizzare anche la cultura locale.