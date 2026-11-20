Un luogo di incontro, di gioco e di socialità che diventa anche simbolo di riconoscenza verso chi opera quotidianamente al servizio dello Stato. Oggi, venerdì 20 novembre, il parco pubblico di via Alessandro Volta, situato alle spalle della caserma della Guardia di Finanza di Domodossola, è stato ufficialmente intitolato alle Fiamme Gialle. Una cerimonia particolarmente significativa, che ha visto la partecipazione di numerose autorità civili e militari e del comandante interregionale dell’Italia nord-occidentale della Guardia di Finanza, generale di corpo d’armata Virgilio Pomponi.

All’iniziativa, organizzata dall’amministrazione comunale su proposta della sezione domese dell’Associazione nazionale finanzieri d’Italia, presieduta da Erminio Zara, hanno partecipato il questore del Verbano Cusio Ossola Francesca Ferraro, il procuratore della Repubblica di Verbania Alessandro Pepè, il senatore Enrico Borghi e il sottosegretario alla Presidenza della Regione Piemonte Alberto Preioni, insieme ai rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni d’arma.

Ad aprire gli interventi è stato il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi, che ha sottolineato il valore dell’intitolazione e il rapporto storico che lega la città alla Guardia di Finanza. “La presenza di così autorevoli rappresentanti delle istituzioni a questa cerimonia rappresenta per l’intera città un particolare onore. Desidero ringraziare ciascuno di voi per aver voluto condividere un momento attraverso il quale Domodossola intende manifestare il suo profondo rispetto nei confronti di un’istituzione che da oltre due secoli rappresenta un presidio fondamentale dello Stato e della legalità, evidenziando il forte legame che da sempre unisce la cittadinanza domese alle Fiamme Gialle”.

Il primo cittadino si è quindi soffermato sul significato della dedica di uno spazio pubblico, destinato a conservare nel tempo la memoria del servizio svolto dai finanzieri. “Intitolare questo luogo alle Fiamme Gialle significa consegnare alla memoria collettiva un messaggio di riconoscenza verso chi opera con grande responsabilità al servizio dello Stato e della comunità, spesso con sacrificio personale”.

Pizzi ha ricordato l’importanza delle attività svolte quotidianamente dalla Guardia di Finanza nella tutela della legalità economica e finanziaria, nel contrasto all’evasione fiscale, al riciclaggio e alla criminalità economica. Un lavoro che contribuisce a difendere le imprese oneste dalla concorrenza sleale e a salvaguardare risorse pubbliche fondamentali per il funzionamento dei servizi destinati alla collettività. “La legalità economica non è un tema riservato agli addetti ai lavori, ma una condizione indispensabile per garantire equità, libertà e sviluppo. La Guardia di Finanza incarna questo principio con una presenza costante sul territorio, attraverso professionalità, preparazione, senso del dovere e capacità di affrontare fenomeni criminali sempre più articolati e sofisticati”.

Il sindaco ha poi richiamato la particolare importanza di questa presenza istituzionale in una realtà come Domodossola, città di confine che, per la propria posizione geografica e per la propria storia, conosce bene il significato delle relazioni internazionali, dei traffici commerciali e della mobilità delle persone. In conclusione, Pizzi ha rivolto un ringraziamento all’Associazione nazionale finanzieri d’Italia, dalla cui iniziativa è nata la proposta di intitolazione, sottolineando come un sentimento di appartenenza e di orgoglio sia stato trasformato in un progetto destinato a lasciare un segno permanente nella città.

Particolarmente sentita anche la presenza del generale Virgilio Pomponi, che ha espresso emozione e soddisfazione per il riconoscimento tributato alla Guardia di Finanza. Per il comandante interregionale la giornata ha assunto anche un significato personale, grazie al legame che lo unisce a Domodossola. A margine della cerimonia, Pomponi ha raccontato il valore di questo ritorno nella città ossolana, dove è tornato in uniforme dopo 36 anni. “Qui ci torno con una certa frequenza, ma torno in divisa dopo 36 anni. È una bellissima occasione e ci tengo a ringraziare tutte le autorità locali, in particolare il sindaco, ma soprattutto il presidente e tutta l’Associazione nazionale finanzieri d’Italia, che hanno preso questa bellissima iniziativa”.

Il generale ha evidenziato come l’intitolazione rappresenti un riconoscimento alla lunga presenza delle Fiamme Gialle sul territorio ossolano, una presenza che nel corso degli anni si è trasformata, mantenendo però un legame profondo con la comunità. “Hanno voluto lasciare un segno tangibile della nostra presenza nell’Ossola, che parte da tanti anni. È una presenza storica, che si è ovviamente evoluta nel tempo, ma è importante che possa proseguire anche in futuro”.

Pomponi si è poi soffermato sul significato della scelta di dedicare alla Guardia di Finanza proprio un parco pubblico, uno spazio frequentato da persone di generazioni differenti e capace di diventare un luogo di trasmissione dei valori. “È bella anche l’idea che sia stato dedicato un parco alla Guardia di Finanza, perché il parco è un punto di incontro tra i giovani, i bambini che vengono a giocare e gli anziani che magari vengono a trascorrere il loro tempo. È un luogo ideale per il passaggio di valori di cui anche noi finanzieri ci sentiamo testimoni e custodi, in particolare quelli della legalità economica”.

Un messaggio rivolto soprattutto alle nuove generazioni, chiamate a raccogliere e custodire quei principi che costituiscono le fondamenta del servizio pubblico. “Sono valori che è importante riuscire a trasmettere ai ragazzi, facendo in modo che possano assorbirli nella maniera migliore”, ha concluso il generale.

La cerimonia è proseguita con la scopertura della targa commemorativa, effettuata dal sindaco Lucio Pizzi e dal generale Virgilio Pomponi, alla quale ha fatto seguito l’esecuzione dell’inno nazionale. Successivamente don Vincenzo Barone ha impartito la benedizione del parco, ricordando come l’intitolazione di un luogo pubblico significhi custodire una memoria, riconoscere dei valori e consegnarli alle nuove generazioni.

La cerimonia ha compreso anche la Preghiera del finanziere, concludendo una giornata che ha rafforzato il legame tra Domodossola e le Fiamme Gialle.