La violenza contro le donne è un problema che riguarda tutta la società e che non può essere affrontato soltanto quando si verifica un episodio grave o quando la cronaca ci restituisce l'ennesimo caso di femminicidio.

È necessario lavorare prima, molto prima. E per farlo dobbiamo partire dalla cultura, dall'educazione e dalle condizioni che permettono a ogni donna di essere libera di scegliere e di costruire il proprio futuro.

Quando parliamo di violenza non dobbiamo pensare soltanto a quella fisica. Esistono anche forme di violenza economica, che limitano l'indipendenza delle donne, ne condizionano le scelte e possono renderle dipendenti da altre persone. Avere un lavoro, un reddito proprio e la possibilità di realizzarsi professionalmente non significa soltanto avere un'indipendenza economica: significa avere maggiore libertà e autonomia nelle proprie decisioni.

Come Presidente del Movimento Donne Impresa di Confartigianato Piemonte, credo che questo aspetto meriti particolare attenzione. Le disuguaglianze nel mondo del lavoro, le difficoltà di accesso alle opportunità, la mancanza di servizi per la conciliazione e la disparità economica sono questioni che incidono concretamente sulla vita delle donne.

I dati del Piemonte ci restituiscono un quadro che non possiamo ignorare: le donne inattive sono il 34,7%, con una differenza di 12,6 punti percentuali rispetto agli uomini. Una parte di loro rimane fuori dal mercato del lavoro per ragioni familiari, difficoltà di conciliazione e carenza di opportunità. Anche sul fronte retributivo permangono differenze importanti: nel settore privato la retribuzione delle donne risulta inferiore del 29,8% rispetto a quella degli uomini.

Non possiamo considerare questi numeri soltanto come statistiche sul lavoro. Dietro ci sono donne che rinunciano a opportunità, percorsi professionali e, talvolta, alla possibilità di essere economicamente indipendenti. Ridurre questi divari non è soltanto una questione di equità: significa rafforzare l'intero sistema economico e sociale. Per questo non bastano una giornata di sensibilizzazione, una panchina rossa o un simbolo esposto nelle piazze, pur importanti per mantenere alta l'attenzione. Serve un impegno costante, che coinvolga famiglie, scuole, istituzioni, imprese e associazioni. Dobbiamo educare le nuove generazioni al rispetto, alla libertà, alla parità e alla capacità di riconoscere che nessuno può esercitare un controllo sulla vita di un'altra persona.

Dobbiamo anche creare le condizioni perché ogni donna possa studiare, lavorare, fare impresa, avere un proprio reddito e scegliere liberamente il proprio percorso di vita. L'autonomia economica non è l'unica risposta alla violenza, ma è una condizione fondamentale per rafforzare la libertà individuale.

Sara Origlia, presidente del Movimento Donne Impresa Confartigianato Piemonte