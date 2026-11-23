Nuove risorse per rafforzare il sistema di Protezione civile piemontese, con opportunità anche per le associazioni e i gruppi comunali del Verbano Cusio Ossola e della provincia di Novara. La Regione Piemonte ha approvato un primo stanziamento di 300mila euro destinato al volontariato, attraverso un bando che permetterà di acquistare mezzi operativi, attrezzature e dispositivi di protezione individuale.

I contributi saranno rivolti alle associazioni e ai gruppi comunali iscritti all'Elenco territoriale regionale della Protezione civile. Le risorse verranno suddivise equamente tra le due categorie di beneficiari, con l'obiettivo di migliorare la capacità di intervento durante le emergenze e garantire condizioni di maggiore sicurezza ai volontari. "Il volontariato di Protezione civile è una delle colonne portanti del sistema di sicurezza del Piemonte", sottolinea l'assessore regionale Marco Gabusi. "Dietro ogni intervento, ogni emergenza affrontata e ogni attività di prevenzione ci sono donne e uomini che mettono a disposizione il proprio tempo, le proprie competenze e le proprie energie per le comunità. Come Regione abbiamo il dovere di accompagnare questo impegno con strumenti concreti".

Tre linee di finanziamento

Il bando prevede tre possibilità di accesso ai contributi. La prima riguarda l'acquisto di attrezzature operative, tra cui motopompe, torri faro, gruppi elettrogeni, droni e strumenti informatici, con un finanziamento massimo di 15mila euro. La seconda linea è destinata all'acquisto di mezzi e veicoli utilizzati esclusivamente per le attività di Protezione civile, con contributi fino a 20mila euro. La terza riguarda invece vestiario, divise e dispositivi di protezione individuale. In questo caso sono previsti contributi fino a 10mila euro per i gruppi comunali e fino a 20mila euro per quelli intercomunali, provinciali e metropolitani. Per tutte e tre le linee, il finanziamento regionale potrà coprire fino all'80% della spesa prevista.

Domande dal 21 novembre al 20 dicembre

Le richieste potranno essere presentate dal 21 novembre al 20 dicembre 2026, esclusivamente attraverso la piattaforma Moon della Regione Piemonte. Ogni organizzazione potrà presentare una sola domanda, scegliendo una delle tre linee di intervento. L'assegnazione dei contributi avverrà sulla base di graduatorie che terranno conto di diversi criteri, tra cui le caratteristiche delle organizzazioni, il numero dei volontari, i rischi presenti sul territorio e la quota di cofinanziamento prevista.

Gabusi: "Vogliamo sostenere anche le realtà più piccole"

L'assessore regionale evidenzia l'importanza di continuare a investire sulla rete del volontariato, soprattutto nei territori dove la presenza dei gruppi locali rappresenta un riferimento fondamentale in caso di emergenza. "Gli eventi degli ultimi anni ci hanno dimostrato quanto sia fondamentale poter contare su una rete capillare, preparata e pronta a intervenire. Vogliamo che anche le realtà più piccole possano continuare a crescere e a dotarsi degli strumenti necessari", afferma Gabusi. Si tratta del terzo bando regionale dedicato al settore negli ultimi sei anni. Secondo quanto riferito dall'assessore, grazie alle risorse reperite annualmente è stato possibile finanziare tutte le associazioni e i gruppi comunali che avevano presentato richiesta nei precedenti bandi.

I 300mila euro rappresentano inoltre un primo stanziamento, che la Regione prevede di incrementare a partire dal prossimo anno. L'iniziativa punta così a rafforzare la dotazione operativa delle organizzazioni di volontariato, sostenendo una rete che svolge un ruolo essenziale nella prevenzione dei rischi e nella gestione delle emergenze sul territorio.