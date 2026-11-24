Vogogna piange la scomparsa di Severino Pavia, venuto a mancare all'età di 82 anni. Ex consigliere comunale, è stato un punto di riferimento per il mondo del calcio vogognese, al quale ha dedicato tempo, energie e passione.

A ricordarlo è anche il sindaco di Vogogna, Fausto Dotta, attraverso un messaggio di cordoglio diffuso sui canali istituzionali del Comune. "La sua perdita lascia un vuoto autentico nel nostro paese, nelle istituzioni locali e nel mondo del calcio vogognese, dove ha rappresentato un punto di riferimento prezioso, leale e appassionato", sottolinea il primo cittadino.

Nel messaggio viene ricordato il contributo di Pavia alla crescita di generazioni di giovani, attraverso l'impegno amministrativo e la dedizione alla società sportiva. "Il ricordo di Severino, del suo servizio al paese e del tempo generosamente donato a Vogogna resterà per sempre nel cuore di tutti noi", conclude Dotta, esprimendo la vicinanza dell'intera comunità alla famiglia, agli amici e alla società del Calcio Vogogna.

Severino Pavia lascia la moglie Rita, il figlio Andrea. Il rosario sarà recitato mercoledì 25 novembre alle 18.30 nella chiesa di Santa Marta, mentre i funerali si terranno giovedì 26 novembre alle 10 nella chiesa di Vogogna.