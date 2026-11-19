Una società con sede a Martigny, nel Canton Vallese, in Svizzera, figurerebbe come uno degli strumenti utilizzati per le operazioni finanziarie riconducibili a operazioni legate alla mafia. Una rete di operazioni finanziarie che è stata ricostruita nell’ambito dell’inchiesta che ha acceso i riflettori sugli affari internazionali di un clan.

E’ quanto scrive il Giornale di Sicilia, che cita l’azienda vallesana che dichiarava di occuparsi di intermediazione commerciale internazionale e gestione di compravendite di beni e servizi. Secondo gli investigatori, però, questa attività avrebbe consentito di movimentare capitali attraverso una rete di società estere, favorendo investimenti in diversi Paesi.

Movimentazioni ricostruite dal Gico della Guardia di finanza nell’ambito dell’inchiesta Arancia. Scrive che uno degli affari più significativi riguardasse un complesso turistico-residenziale di Marsala.

Nell’operazione sarebbero stati investiti 800mila euro provenienti dalla Cina, transitati attraverso la società svizzera. Dopo essere passati da una società cinese, prima di confluire nelle aziende coinvolte nell’investimento immobiliare.