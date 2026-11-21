Nel corso dell’ultima settimana, i carabinieri del comando provinciale hanno intensificato i controlli su tutto il territorio. Diversi gli interventi in Ossola per diversi reati. In particolare, i militari di Domodossola hanno denunciato due giovani che, dopo aver aggredito un conoscente per un debito causandogli lievi lesioni, lo hanno minacciato ripetutamente per fargli ritirare la querela. A Villadossola, invece, un ventenne ai domiciliari è stato denunciato per evasione dopo essere stato sorpreso fuori casa in orari non consentiti e senza autorizzazione.