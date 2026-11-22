Furti, nelle ultime due settimane, a Villadossola. I malviventi hanno preso di mira la zona sud della città, cioè oltre la ferrovia, dove sono state ‘visitate’ almeno tre abitazioni in giorni diversi.

I ladri hanno agito soprattutto nel tardo pomeriggio, dopo le ore 16-17. Per accedere in un’abitazione sarebbero anche stati sedati i cani, che i proprietari hanno nel cortile di casa.

La situazione sta incominciando a preoccupare i residenti della zona, alcuni dei quali hanno invitato a segnalare auto o persone sospette.