I carabinieri del comando provinciale hanno eseguito numerosi controlli, nel corso dell’ultima settimana, in materia di sicurezza stradale. In particolare, i militari hanno denunciato due automobilisti per guida sotto l’effetto di stupefacenti: il primo a Domodossola, positivo ai cannabinoidi, e il secondo a Crodo, risultato positivo a sostanze psicotrope dopo un incidente.