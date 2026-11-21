I carabinieri del comando provinciale hanno eseguito numerosi controlli, nel corso dell’ultima settimana, in materia di sicurezza stradale. In particolare, i militari hanno denunciato due automobilisti per guida sotto l’effetto di stupefacenti: il primo a Domodossola, positivo ai cannabinoidi, e il secondo a Crodo, risultato positivo a sostanze psicotrope dopo un incidente.
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