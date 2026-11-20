Incidente stradale nella mattinata di oggi, venerdì 20 novembre, sul ponte della Mizzoccola a Domodossola, dove un'automobile è finita contro la struttura metallica laterale, provocando l'interruzione della circolazione e disagi alla viabilità.

L'incidente si è verificato intorno alle 9 e ha coinvolto un solo veicolo, che stava procedendo in direzione Domodossola. Il mezzo ha urtato contro la struttura del ponte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario con un'ambulanza, i carabinieri e la polizia locale.

L'incidente ha comportato la chiusura del ponte al traffico. Restano da chiarire le cause dell'incidente, mentre sono in corso gli interventi per la messa in sicurezza dell'area e il ripristino della normale viabilità.