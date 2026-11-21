Due denunce, negli scorsi giorni, sul territorio ossolano per il reato di furto. I carabinieri hanno fermato a Villadossola una donna di 29 anni con l’accusa di furto per aver rubato contanti e gioielli all’interno dell’abitazione dell’ex moglie del suo attuale compagno. A Domodossola, invece, un’altra donna di 32 anni è stata identificata come l'autrice del furto di una bicicletta nel cortile di un condominio.