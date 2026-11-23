Nel corso dell’ultimo anno, l’azione di contrasto alla violenza di genere condotta dai Carabinieri nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola ha registrato una lieve flessione complessiva dei reati consumati, accompagnata però da un deciso rafforzamento degli strumenti preventivi e cautelari messi in campo per proteggere le vittime. È quanto emerge dall’analisi comparativa dei dati operativi relativa al biennio 2025-2026.

Nel dettaglio, il totale dei delitti riconducibili alla violenza di genere è diminuito del 5,2%, passando dai 77 episodi accertati nel 2025 ai 73 del 2026. Osservando le singole fattispecie, il fenomeno maggioritario resta quello dei maltrattamenti in famiglia, che si mantiene sostanzialmente stabile con 46 casi registrati nell'ultimo anno rispetto ai 45 dell’anno precedente. Un segnale nettamente positivo arriva invece dal fronte degli atti persecutori (stalking), che segnano una contrazione del 30,4%, scendendo da 23 a 16 episodi. In controtendenza rispetto al dato generale risultano infine le violenze sessuali, passate da 9 a 11 casi accertati.

A fronte di questo scenario, la risposta repressiva e investigativa dei reparti dell’Arma sul territorio si è confermata tempestiva e capillare. Nel 2026, a fronte di 73 reati consumati, i Carabinieri hanno individuato e perseguito nell'immediatezza 73 responsabili — attraverso 63 denunce in stato di libertà e 10 arresti in flagranza di reato — mantenendo l’altissima capacità di risposta già espressa nel 2025, quando i soggetti perseguiti a ridosso degli eventi erano stati 74 (67 denunciati a piede libero e 7 arrestati in flagranza) su 77 reati. A questi risultati si aggiungono gli arresti eseguiti su provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, che sono stati 7 nel 2026 rispetto ai 10 dell'anno precedente.

Il dato più significativo dell’ultimo anno riguarda tuttavia l’attività di prevenzione e messa in sicurezza delle persone offese. Le richieste di misure cautelari avanzate all’Autorità Giudiziaria hanno infatti registrato un incremento del 42,3%, salendo dalle 26 del 2025 alle 37 del 2026. Questo aumento ha interessato trasversalmente tutte le categorie di reato — dai maltrattamenti (saliti da 18 a 24 richieste) allo stalking (da 7 a 10), fino alle violenze sessuali (da 1 a 3) — testimoniando una sempre maggiore attenzione alla valutazione del rischio e all’interruzione tempestiva dei cicli di violenza. Parallelamente, le attivazioni d’urgenza del Codice Rosso si sono mantenute costanti nel complesso (31 nel 2026 contro le 30 del 2025), ma con una chiara rimodulazione verso l’ambito domestico: le procedure attivate per maltrattamenti in famiglia sono infatti cresciute da 18 a 23, mentre sono diminuite quelle legate allo stalking (da 11 a 6) a fronte del calo dei relativi episodi, affiancate da 2 attivazioni per violenza sessuale (1 nel 2025).

Sul piano del pronto intervento e della prevenzione sul territorio, un ulteriore indicatore chiave è rappresentato dalle richieste giunte al Numero Unico di Emergenza 112 per liti in famiglia. Il volume complessivo degli interventi effettuati dalle pattuglie dell'Arma è rimasto pressoché invariato su scala provinciale, passando da 160 nel 2025 a 159 nel 2026 (- 0,63%), un dato che riflette la sostanziale tenuta dei casi di maltrattamento domestico. A livello locale emergono però dinamiche differenziate tra le due Compagnie territoriali:

mentre nell'area della Compagnia di Verbania le chiamate per conflitti familiari hanno segnato un aumento dell'11,34% (passando da 97 a 108 interventi), nel territorio della Compagnia di Domodossola si è registrata una flessione del 19,05% (da 63 a 51 interventi). Il bilancio del biennio conferma così la centralità del presidio territoriale garantito dall’Arma dei Carabinieri nel V.C.O.: un’azione che non si limita all’accertamento rapido delle responsabilità penali, ma che punta con determinazione sempre maggiore sull’ascolto, sull’intervento precoce nelle situazioni di conflittualità domestica e sull’attivazione immediata delle tutele giudiziarie per garantire alle vittime una protezione concreta e duratura.

Di seguito alcune indicazioni e consigli pratici per le vittime:

Riconoscere tutte le forme di violenza e il suo meccanismo ciclico: La violenza di genere non si esaurisce nell’aggressione fisica, ma si manifesta spesso attraverso forme più subdole e quotidiane come la violenza psicologica (insulti, umiliazioni, isolamento dagli affetti, minacce sui figli e tecniche di manipolazione mentale come il gaslighting), la violenza economica (controllo del denaro, divieto di lavorare o di accedere ai conti), la violenza sessuale e gli atti persecutori (stalking). È essenziale riconoscere il cosiddetto “ciclo della violenza” — composto da accumulo di tensione, esplosione dell’aggressione e successiva fase di “falsa riappacificazione” fatta di scuse, regali e promesse — senza cadere nell'illusione che il partner cambi da solo senza un intervento esterno.

Rompere il silenzio e attivare subito i canali di aiuto:

o In caso di pericolo immediato o aggressione in corso, chiamare senza

esitazione il 112 (Numero Unico di Emergenza).

o Per un primo approccio protetto, rivolgersi al 1522, il numero di pubblica

utilità gratuito, multilingue e attivo 24 ore su 24, che garantisce l’assoluto anonimato e offre ascolto, supporto psicologico, consulenza legale e orientamento verso i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio a indirizzo segreto.

o Presentarsi presso qualsiasi Stazione dei Carabinieri oppure recarsi al Pronto Soccorso, dove sono attivi percorsi sanitari dedicati e preferenziali per le donne che subiscono violenza.

• Adottare cautele pratiche per la sicurezza e la conservazione delle prove:

o Durante un’emergenza in casa: mettersi al riparo in una stanza chiudendosi dentro, uscire in strada o chiedere aiuto ai vicini, portare con sé i figli minori e, se possibile, lasciare aperta la chiamata con l’operatore della Centrale

Operativa fino all'arrivo della pattuglia.

o In caso di stalking o maltrattamenti: evitare qualsiasi incontro “chiarificatore”

con l’autore delle violenze, annotare cronologicamente ogni episodio, conservare messaggi, email, chat e screenshot sui social (fondamentali per il repertamento digitale da parte della Polizia Giudiziaria) e concordare con i Carabinieri giorni e fasce orarie sicure in cui essere ricontattate in assenza del maltrattante.

o In caso di violenza sessuale: recarsi tempestivamente in ospedale per gli accertamenti medico-legali, evitando di lavarsi o cambiare gli indumenti indossati per non disperdere tracce biologiche utili alle indagini.

• Conoscere le tutele di legge e i propri diritti: La normativa (in particolare la Legge 69/2019, cosiddetto “Codice Rosso”) assicura una corsia preferenziale nelle indagini, l’ascolto della vittima da parte del Pubblico Ministero entro tre giorni dalla denuncia e misure cautelari tempestive, tra cui l’arresto obbligatorio in flagranza (per maltrattamenti e stalking), l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento (anche con braccialetto elettronico) e il ritiro cautelare delle armi.

Prima ancora di sporgere querela, è possibile richiedere al Questore l’Ammonimento per fermare l’escalation. Inoltre, alle vittime sono garantiti il patrocinio legale a spese dello Stato, l’interprete gratuito e, per le lavoratrici inserite in percorsi di protezione certificati, il diritto a un congedo indennizzato fino a 90 giorni retribuito al 100%.

L’impegno dell’Arma dei Carabinieri

Prossimità e capillarità sul territorio: Grazie alla presenza diffusa delle Stazioni Carabinieri, l’Arma costituisce il primo presidio di vicinanza e ascolto per i cittadini. Questo radicamento consente di intercettare il disagio anche nei contesti più isolati e di intervenire tempestivamente sui cosiddetti “reati sentinella” (minacce, percosse, danneggiamenti, molestie) prima che degenerino in esiti irreparabili.

Specializzazione investigativa e analisi criminologica: Già dal 2009 l’Arma ha istituito, nell’ambito del Reparto Analisi Criminologiche del Ra.C.I.S., la Sezione Atti Persecutori, un polo di eccellenza a competenza nazionale che studia l’evoluzione dei fenomeni criminosi, aggiorna le strategie operative, elabora strumenti di valutazione del rischio di recidiva e affianca i reparti territoriali nei casi più complessi.

Formazione continua e Rete Nazionale di Monitoraggio: Dal 2014, attraverso moduli formativi specifici presso l’Istituto Superiore di Tecniche Investigative, l’Arma prepara referenti qualificati in ogni Comando Provinciale. Questi specialisti alimentano la Rete Nazionale di Monitoraggio, assicurando uniformità d'intervento, lettura attenta degli indicatori di pericolosità e supporto costante ai reparti sul territorio.

Accoglienza protetta e prevenzione della vittimizzazione secondaria: Il primo contatto con le forze dell'ordine è un momento decisivo. I Carabinieri operano secondo protocolli rigorosi volti a offrire un ascolto empatico, riservato e non giudicante, evitando qualsiasi tentativo di conciliazione tra le parti e prevenendo la “vittimizzazione secondaria”. A tal fine sono state realizzate in tutta Italia sale d’ascolto dedicate e accoglienti, come quelle del progetto “Una stanza tutta per sé” (in collaborazione con Soroptimist International d'Italia), e spazi protetti per i minori — tutelati dalla legge anche quando sono vittime di violenza assistita — dove le audizioni avvengono con l’ausilio di psicologi ed esperti.

Sinergia interistituzionale: L’Arma agisce come snodo attivo di una governance multilivello che mette a sistema le informazioni e collabora quotidianamente con Magistratura (Procure ordinarie e minorili), Prefetture, Centri Antiviolenza, Servizi Sociali, strutture sanitarie, scuole e il 1522, traducendo in azioni concrete i quattro pilastri della Convenzione di Istanbul: prevenire, proteggere, perseguire e attuare politiche integrate.