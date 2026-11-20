Antrona è in lutto per la scomparsa dell'ex sindaco maestro e storico locale Gino Frisa, morto all'età di 84 anni. A ricordare l'importanza della sua figura autorevole e carismatica per il paese e per la Valle sono: il sindaco di Antrona Franco Borsotti e il geometra ed ex amministratore Ezio Ravelli.

“Era stato sindaco del paese - dice il sindaco Franco Borsotti – per noi è una grande perdita, va via l'ultima memoria storica. Ha raccontato per decenni la storia locale ed era a lui che tutti si rivolgevano per conoscere eventi storici e tradizioni del paese. L'amministrazione aveva in cantiere un progetto che lo avrebbe visto coinvolto. Stiamo infatti realizzando un museo e intendevamo chiedere la sua collaborazione per la trascrizione in dialetto degli oggetti che andremo ad esporre, purtroppo non abbiamo fatto in tempo a concretizzare quest'iniziativa”.

“Era una persona che ha lasciato un segno, era stato sindaco dal 1995 al 1999 in un periodo difficile, quando in paese nessuno voleva scendere in campo per ricoprire questo ruolo e lui con dedizione, impegno ed onestà ha scelto di farlo.- spiega Ezio Ravelli ex alunno di Gino Frisa e assessore comunale, quando Frisa ricopriva la carica di sindaco - Come maestro ha traghettato intere generazioni verso le scuole medie e superiori, soprattutto con grande entusiamo e vitalità ha insegnato ad amare la propria Valle. Era in massimo conoscitore della Valle. Si è dedicato inoltre anima e corpo alla parrocchia e ha intrapreso diversi progetti per il restauro e il recupero di edifici di culto ed arte sacra di Antrona”.

Il funerale si svolgerà oggi 20 novembre alle 15, nella chiesa di Antrona. Sempre nella chiesa parrocchiale di Antrona. Gino Frisa lascia la moglie Giovanna e i figli Anna Maria, Emanuele e Federica con le rispettive famiglie.