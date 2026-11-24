Ieri, lunedì 23 novembre, nell'aula consiliare a Domodossola si è svolta l'assemblea del Consorzio per il Restauro e la valorizzazione del Sacro Monte Calvario per l'elezione del nuovo presidente, dopo la morte all'età di 101 anni di Giuseppina Viarana, che ricopriva questa carica dal 1993.

Nuovo presidente è stato eletto l'editore e libraio Alessandro Grossi, vicepresidente Antonio Pagani, segretario Francesco Wolf, mentre consiglieri sono Daniele Folino in rappresentanza del comune, don Vincenzo Barone delle parrocchie e don Davide Busoni, rettore del Sacro Monte Calvario. Alla riunione era presente anche la sorella ultracentenaria di Giuseppina Viarana, Mariuccia.

In apertura, il vicepresidente Antonio Pagani ha espresso un ricordo e un riconoscimento alla memoria della storica presidente. L'assemblea, come prima attività del nuovo consiglio, ha deciso che grazie a un contributo di tutti i consorzisti venga promosso il restauro di una statua delle cappelle del Sacro Monte in memoria di Giuseppina Viarana. Il patrimonio del Sacro Monte è costituito da 170 statue: attualmente, ne sono state restaurate 120.

Il Consorzio nacque 40 anni fa su iniziativa della Pro Domodossola. Grande impulso all'attività del Consorzio fu dato dal Lions Club Domodossola, con Antonio Pagani allora presidente, che si prodigò per sensibilizzare i domesi all'importanza di contribuire per fermare il degrado architettonico del patrimonio. Grazie all'opera del Consorzio, nel '91 venne istituita dalla regione la Riserva Naturale del Sacro Monte, nel 2003 ci fu il riconoscimento del Sacro Monte a patrimonio Unesco e nel 2012 alla nascita dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti di Piemonte e Lombardia quello del Calvario era l'unico ad avere un Consorzio. La regione Piemonte, riconosciuto il lavoro dell'organismo volontario, modificando la legge inserì nel consiglio direttivo anche un componente del Consorzio: dal 2012 consigliere è Antonio Pagani.

Alla riunione di ieri ha portato i saluti anche Maurizio De Paoli, vicepresidente dell'ente di gestione dei Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia. L'assemblea, inoltre, ha deciso di ammettere tra i consorzisti la Pro Loco di Domodossola, che era stata tra i fondatori. Prossimo impegno per il Consorzio sarà l'organizzazione della cena benefica del bollito per raccogliere fondi per le opere del restauro, un’iniziativa ideata e portata avanti con passione da Giuseppina Viarana con il Consorzio fino allo scorso anno.