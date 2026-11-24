Classico appuntamento ieri sera, presso l'auditorium del Liceo Gobetti, per l'edizione 2026 di Omegna Premia Lo Sport. La manifestazione, voluta dalla commissione sport del comune, moderata dal giornalista della Prealpina Luca Spriano, ha voluto premiare dirigenti, atleti e squadre che si sono distinte in ambito sportivo nella stagione 2025-2026.

Nelle vesti di ospite speciale Elisa Longo Borghini, la fuoriclasse ossolana che ha raccontato la sua esperienza da atleta ai massimi livelli. "Questo appuntamento- le parole del sindaco Daniele Berio - rappresenta da sempre un'occasione per dire grazie a tutte le realtà sportive della nostra città che formano uomini e donne con passione, competenza e professionalità. Lo sport è pieno di belle storie, di protagonisti spesso dietro le quinte e serate come queste rappresentano un'occasione per dire grazie. D'altronde la tradizione sportiva della città di Omegna è davvero eccezionale e siamo certi che possa regalarci altre pagine esaltanti e imprese in futuro".