Nell'undicesima di Prima Categoria occhi puntati sullo stadio Terzi dove domenica arriva la lanciatissima Cannobiese. Forte di 10 vittorie su 10 turni, la Cannobiese si trova sul cammino un Piedimulera in crescita, che ha raccolto 10 punti nelle ultime 4 gare, pareggiando solo a Varzo e vincendo con Valduggia, Pro Rosaio e Omegna.

Sempre in Ossola si gioca Virtus Villa-Omegna, che ricorda scontri di altri tempi nei campionati della ‘vecchia’ promozione. In casa del Villa si aspetta il colpo d’ala che possa ribaltare il brutto momento. Forse è solo una questione di testa perché la squadra c’è e la società ha fiducia nell’allenatore. L’Omegna ha pagato pegno domenica in casa e non intende fare da sparring partner.

Da seguire con attenzione anche Momo-Sizzano. I primi si sono risvegliati domenica con sei gol, i secondi hanno all’attivo una serie di buona partite che hanno portato la squadra nella zona alta.

La Castellettese ringalluzzita dalla vittoria a Varzo affronta la Pro Rosaio. Infilare la seconda vittoria di fila sarebbe una botta di ottimismo per i ticinesi.

Un po’ di sollievo anche in casa Gravellona, reduce dal successo di domenica. Per questo fare tre punti col Valduggia varrebbe il doppio: per la classifica e il morale.

Attenzione anche su Varalpombiese – Varzese. I primi frenato sabato scorso dal Valduggia, i secondi battuti in casa. Con i rossoneri che hanno fatto sinora più punti fuori casa e i granata che fuori casa hanno vinto solo a Villadossola.

Il Romagnano, sconfitto domenica a Sizzano, non può perdere altri punti e quindi il Grignasco è avvisato, anche dopo l’inatteso ko di sette giorni fa in casa.

In programma anche Quaronese-Serravallese.

Classifica: Cannobiese 30; Varalpombiese, Sizzano 20; Romagnano 19; Quaronese 15; Piedimulera, Omegna, Grignasco 14; Varzese, Pro Rosaio 13; Momo 12; Castellettese 11; Gravellona, Valduggia 9; Serravallese 5; Virtus Villa 4.