Una nuova tappa nella carriera sportiva di Gabriele Matli. Il fondista ossolano, classe 2005, è stato convocato per la prima volta in Coppa del Mondo e raggiungerà Ruka, in Finlandia, per l'apertura della stagione internazionale dello sci di fondo.

L'atleta di Premia, in forza alle Fiamme Gialle, sarà il più giovane dei tredici componenti della delegazione italiana selezionata dal tecnico Markus Cramer. Un'importante opportunità di crescita e di confronto con i migliori interpreti della disciplina a livello mondiale.

L'Ossola sarà rappresentata anche dietro le quinte delle competizioni. Tra i componenti dello staff azzurro c'è infatti Claudio Consagra, originario di Ceppo Morelli, impegnato nella preparazione dei materiali degli atleti della nazionale, tra cui quelli del giovane Matli.

Il calendario delle competizioni finlandesi si aprirà venerdì 27 novembre con la 10 chilometri in tecnica classica. Sabato 28 sarà la volta della sprint, mentre domenica 29 il programma si concluderà con la 20 chilometri mass start in tecnica libera. Per gli appassionati ossolani sarà possibile seguire le gare su Rai Sport e in streaming su RaiPlay.