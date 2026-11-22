Il Feriolo continua la sua corsa in vetta al girone A di Promozione. La formazione del Vco espugna 3-0 il campo della Lupetti Bianchi Trino e sale a 29 punti, portando a quattro lunghezze il vantaggio sull'Olimpia Sant'Agabio, fermata sull'1-1 dall'Arona. Per gli aronesi a segno Balossini. Vittoria travolgente per l'Oleggio, che supera 5-1 la Pro Palazzolo con una tripletta di Oronsaye, un rigore dello stesso attaccante compreso nelle tre reti, e i gol di Attià e Anchisi. Gli oleggesi salgono al terzo posto con 24 punti.

Successo netto anche per la Juventus Domo, che passa 3-0 sul campo del Valle Cervo San Lorenzo. I granata raggiungono quota 18 punti e occupano la settima posizione.

Giornata da dimenticare per il Dormelletto Comignago, sconfitto 4-0 dal Città di Cossato e fermo a 19 punti. Pareggio per il Bulè Bellinzago, che chiude sull'1-1 contro il Ce.Ver.Sa.Ma Biella, a segno Messina per gli ospiti. Stesso risultato per l'Arona contro l'Olimpia Sant'Agabio, mentre l'Ornavassese pareggia 2-2 con il Gattinara grazie alle reti di Beltrami e Gagliardi. Finisce invece senza gol la sfida tra Union Novara e Virtus Vercelli. I novaresi salgono a 10 punti, mentre l'Ornavassese rimane penultima a quota 9.