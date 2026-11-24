L’Arona c’è. Dopo aver messo sotto la Pro Palazzolo, va a casa dell’Olimpia e strappa un punto d’oro. La cura Frino sta facendo bene . Un punto importante in casa dell’Olimpia che non aveva mai pareggiato in campionato. Gara firmata da Balossini (Arona) e Cavaliere (Olimpia). L’undici di Molinaro perde di vista il Feriolo che passa sul campo del Trino con un rotondo 3 a 0 (Ferrari, Carusi, Marko) che porta la squadra a quota 29 punti, 4 in più dell’Olimpia.

L’Oleggio va valere come sempre il fattore casalingo. Si allunga la serie dei successi in casa con il 5 a 0 rifilato alla Pro Palazzolo. Ora gli arancioni sono terzi a un solo punto dall’Olimpia.

Cerutti, Barchi, Marcon firmano il successo della Juventus Domo in casa Valle Cervo. Granata a 18 punti e ormai a ridosso del pacchetto play off, che è l’obiettivo minimo dell’annata. Una risalita che fa bene al morale per l’undici di Nino.

Pari preso per i capelli quello dell’Ornavassese, che in casa fa 2 a 2 contro il Gattinara. Neri che interrompono la serie negativa e assaporano un saltino in avanti in classifica, accorciando sulla Union Novara. Per la squadra di Fusè ci vanno Beltrami e Gagliardi.

Dicevano che la Union Novara non va oltre il pari con la Virtus Vercelli. Con i novaresi che nel finale avrebbero potuto fare bottino pieno.

Pari anche per il Bulè Bellinzago, opposto al Ceversama. Per i novaresi gol di Asole dopo che i biellesi erano passati in vantaggio. Peril Bulè un punto che tiene lontano la zona play out.

Brutto scivolone per il Dormelletto. Il Cossato vince 4 a 0 e interrompe la serie positiva dei lacuali, serie che durava da 5 turni.

Risultati. Trino-Feriolo 0-3; Olimpia-Arona 1-1; Oleggio-Pro Palazzolo 5-0; Valle Cervo-Juventus Domo 0-3; Ornavassese-Gattinara 2-2; Bulè Bellinzago-Ceversama 1-1; Union Novara-Virtus Vercelli 0-0; Cossato-Dormelletto 5-0;