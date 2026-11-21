Lupetti Bianchi Trino-Feriolo e Olimpia Sant’Agabio-Arona. La sfida di alta classifica in Promozione si gioca tra novarese e vercellese. Col Feriolo in casa del Trino (sesto e staccato di 8 punti dalla capolista) e l’Olimpia che riceve l’Arona che domenica è tornata a vincere sotto la guida di Frino. Ma che deve ancora rimboccarsi le maniche per uscire dalla zona calda del fondo classifica.

L’Oleggio, terza incomoda, gioca in casa contro la Pro Palazzolo. Gli arancioni tra le mura amiche non perdono un colpo e l’Olimpia è lì davanti di solo tre punti.

Il Dormelletto Comignago va a Cossato, contro una squadra partita bene e che poi ha rallentato la marcia e che nelle ultime 5 gare ha perso 4 volte. Mentre il Dormelletto arriva dall’aver collezionato 9 punti nelle ultime 5 partite.

I granata di Nino sono ospiti del fanalino di coda Valle Cervo San Lorenzo. Un ostacolo di cui la Juventus Domo non può avere paura avendo la squadra biellese raccolto 4 punti in undici partite. La situazione richiede una vittoria per non chiudere l'andata troppo distante dalla zona play off.

Uno scatto lo deve fare anche l’Ornavassese che riceva il Gattinara. I neri non fanno punti da 3 turni e la media nelle prime 11 gare è di 0,72 punti a partita.

La Union Novara, tornata a bocca asciutta da Domodossola, ospiterà la Virtus Vercelli: 90 minuti delicati per due squadre che navigano a ridosso della zona play out.

Non può permettersi passi falsi neppure il Bulè Bellinzago che ricevendo il Ceversama deve allungare in classifica dai biellesi che domenica hanno liquidato l’Ornavassese.

Classifica: Feriolo 26; Olimpia Sant’Agabio 24; Oleggio 21; Dormelletto Comignago, Gattinara 19; Lupetti Trino 18; Pro Palazzolo 17; Città di Cossato 16; Juventus Domo 15; Bulè Bellinzago 14; Virtus Vercelli 12; Ceversama, Arona 11; Union Novara 9; Ornavassese 8; Valle Cervo San Lorenzo 4