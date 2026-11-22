La Cannobiese rallenta ma conserva saldamente il primato nel girone A di Prima Categoria. La capolista pareggia 1-1 sul campo del Piedimulera, mantenendo otto lunghezze di vantaggio sul Sizzano. Proprio il Sizzano conquista una netta vittoria per 3-0 sul campo del Momo. Vittoria importante anche per il Romagnano, che supera 2-1 il Grignasco portandosi a quota 22 punti, al terzo posto.
Successo prezioso in chiave salvezza per la Virtus Villadossola, che batte 2-1 l'Omegna. Gli ossolani salgono a 7 punti, rimanendo penultimi, mentre l'Omegna resta a quota 14. Pareggio esterno per la Varzese, che chiude sul 2-2 contro la Varalpombiese.
Sconfitta casalinga per il Gravellona San Pietro, battuto 3-1 dal Valduggia. I tocensi rimangono a 9 punti, al quattordicesimo posto, in piena zona playout. Negli altri incontri pareggiano 1-1 Quaronese e Serravallese, così come Castellettese e Pro Roasio.