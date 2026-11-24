Dopo il mezzo passo falso nel derby della settimana precedente, la Musa 2mila8volley Domodossola torna a conquistare l'intera posta in palio, imponendosi per 3-1 sul difficile campo dell'Alto Canavese Volley. Una vittoria importante per i ragazzi di coach Cova, che mantengono il passo di Plastipak Verbania e Volley Novara, attualmente in testa al girone. Quella di Cuorgnè rappresentava una trasferta insidiosa, contro una società dalla grande tradizione, che fino a due stagioni fa militava in Serie B nazionale e lo scorso anno in Serie C.

Gli ossolani scendono in campo con il consueto sestetto: Boschi e Borghini sulla diagonale palleggiatore-opposto, Fanelli e Sirocchi al centro, Maiello e De Grandis in banda e Scarpati nel ruolo di libero. L'avvio di gara è favorevole alla formazione domese, che mette subito sotto pressione i padroni di casa, costringendoli a commettere numerosi errori. Domo controlla agevolmente il gioco e chiude il primo set sul 16-25. Decisamente più equilibrato il secondo parziale, con l'Alto Canavese che riduce gli errori e aumenta l'aggressività. Le due squadre procedono punto a punto fino a quando coach Cova decide di effettuare il doppio cambio, inserendo i giovani Borgnis e Saclusa. Come già accaduto nel derby contro Verbania, il loro ingresso si rivela determinante: gli ossolani trovano maggiore incisività in contrattacco e conquistano il set per 22-25.

Nel terzo parziale sono invece i padroni di casa a prendere il comando, portandosi avanti 16-12. La Musa riesce a ricucire lo svantaggio fino al 24-24, ma questa volta è l'Alto Canavese ad avere la meglio, imponendosi ai vantaggi per 27-25 e riaprendo la partita. La reazione degli ossolani nel quarto set dimostra la solidità mentale del gruppo. Trascinata da Maiello e Borghini, la formazione domese mantiene il controllo del gioco e chiude sul 19-25, conquistando tre punti preziosi per la classifica.

Una prova di carattere e di squadra, nella quale emerge ancora una volta l'importanza dell'intera rosa a disposizione di coach Cova. Il tecnico, al termine dell'incontro, ha sottolineato il contributo degli atleti chiamati a subentrare nei momenti più delicati della gara, evidenziando in particolare l'ottimo apporto dei due giovani classe 2006, Borgnis e Saclusa. La Musa 2mila8volley tornerà ora a giocare davanti al proprio pubblico. Domenica 29 novembre, alle 17.30, al Palaraccagni arriverà la Pallavolo Santhià, formazione partita con ambizioni di alta classifica ma protagonista di un avvio di stagione complicato.

Alto Canavese Volley – Musa 2mila8volley Domodossola 1-3

Parziali: 16-25, 22-25, 27-25, 19-25.