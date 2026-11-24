Il Piedimulera frena la Cannobiese. Il Villa coglie la prima vittoria in casa. La Varzese pareggia in rimonta a Varallo Pombia. E’ una domenica positiva per le tre ossolane di Prima Categoria.

L’undicesima giornata offre tre valutazioni.

La prima è che la squadra di Sottini è ormai fuori dal periodo difficile. Cinque risultati utili di fila e, soprattutto, è la prima squadra a non soccombere alla Cannobiese, che da inizio campionato sembrava aver messo il turbo, tanto da aver piegato ogni formazione le si presentasse davanti.

Ma il Piedimulera ha fatto soffrire la Cannobiese, tenendo il pallino nel primo tempo e poi combattendo senza timori revenziali nella ripresa, che è stata più equilibrata. Il gol di Osmanay ad inizio ripresa poteva demoralizzare il Piedimulera, che non s’è arreso, meritandosi il pari siglato da Marino.

Pochi chilometri più a nord arriva anche la prima vittoria in casa della Virtus Villa, che rompe un lungo periodo nero. Ferrera e Piccini piegano l’Omegna e ridanno il sorriso alla squadra di casa, partita male in campionato. La vittoria si traduce nell’abbandono dell’ultimo posto in classifica e ridà fiato ad una squadra che ha l’organico per fare bene. L’Omegna cade la seconda volta di fila e sempre per mano di una ossolana (prima era stato il Piedimulera).

Altro colpo è quello della Varzese. Era opposta in trasferta alla forte Varalpombiese (quarta in classifica). Dopo 45 minuti i rossoneri di casa erano avanti di 2 gol. Ma la Varzese ha reagito alla grande: Reina e Dotti Sante hanno infilato la difesa novarese regalando il pari più che meritato.

Risultati: Piedimulera-Cannobiese 1-1; Virtus Villa-Omegna 2-1; Varalpombiese-Varzese 1-1; Gravellona-Valduggia 1-3; Quaronese-Serravallese 1-1; Castellettese-Pro Roasio 1-1; Romagnano-Grignasco 2-1; Momo-Sizzano 0-3.