Evitare inutili allarmismi e fare chiarezza sulla base di informazioni complete. Con questo obiettivo l'assessore regionale ai trasporti Marco Gabusi ha fornito un quadro aggiornato sulla linea ferroviaria del Sempione, alla quale la regione Piemonte lavora da mesi in costante confronto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con i soggetti che gestiscono l'infrastruttura e il servizio ferroviario e con il territorio. L'impegno è duplice: garantire a tutti il diritto alla mobilità e, al tempo stesso, consentire la prosecuzione dei lavori indispensabili per la sicurezza e l'ammodernamento della linea.

Alla luce delle informazioni circolate nei giorni scorsi, l'assessore – che ha partecipato direttamente alle riunioni con i rappresentanti del territorio interessato – ha ritenuto necessario fare il punto sulla situazione e sul lavoro in corso, "a testimonianza dell'attenzione riservata dalla Regione a una questione strategica per la mobilità locale e internazionale". Di seguito le risposte dell'assessore alle principali questioni sollevate.

Chiusura della linea nel 2028 e copertura economica dei servizi sostitutivi

Il gestore dell'infrastruttura, Rfi, prevede la chiusura della linea per sei mesi nel 2028, per consentire la demolizione e il rifacimento totale del ponte Boldrini e il rinnovo della stazione di Iselle. Durante l'interruzione saranno garantiti sia i treni da Briga a Iselle, sia adeguati servizi bus sostitutivi sulla tratta Iselle-Domodossola. Per quanto riguarda le compensazioni economiche del servizio sostitutivo, la regione è da mesi in contatto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non soltanto per programmare e gestire il servizio, ma anche per individuare la copertura dei costi straordinari.

Finanziamento della dismissione anticipata dei treni Nina

L'adeguamento alla normativa antincendio, che risale al 2005, è richiesto entro il 31 marzo 2029 e non impone né l'acquisto di nuovi treni né la dismissione anticipata dei Nina già dal 2026. Si tratta peraltro di convogli utilizzati in modo marginale, dal momento che il servizio è effettuato quasi interamente con i più moderni treni Mika.

Bls ha legittimamente manifestato la volontà di anticipare l'acquisto di nuovi treni, chiedendo però di caricare interamente i costi aggiuntivi sul contratto: in sostanza, la regione dovrebbe pagare sia i treni nuovi sia quelli dismessi, con un esborso superiore di oltre 2 milioni di euro. Occorre prestare attenzione alle richieste del gestore, ma anche assicurare una gestione attenta e responsabile delle risorse pubbliche. È importante sottolineare che in nessun caso è prevista l'interruzione del servizio: il contratto impone infatti la continuità fino al subentro di un nuovo operatore, anche attraverso la prosecuzione temporanea dell'attuale gestione.

Collegamenti ferroviari tra Domodossola, Iselle e Briga

Con il cambio orario del 13 dicembre 2026 non sono previste riduzioni del servizio programmato tra Domodossola e Briga, che continuerà a garantire collegamenti continuativi lungo l'intera tratta. Le uniche variazioni riguardano servizi aggiuntivi: due coppie di treni il sabato e nei giorni festivi, introdotte da Bls su mandato del Cantone Vallese, senza che vi fossero richieste da parte della regione Piemonte. Si tratta di servizi accolti positivamente, che saranno limitati alla tratta Brig-Iselle, mentre i servizi esistenti manterranno la loro struttura.

Nel dettaglio, i treni interessati sono: 4255 Brig 6.20 – Iselle 6.53; 4260 Iselle 7.18 – Brig 7.33; 4279 Brig 18.20 – Iselle 18.53; 4284 Iselle 19.18 – Brig 19.33. Il sabato e nei giorni festivi sono comunque disponibili treni alternativi in partenza e in arrivo a Domodossola nell'ora immediatamente precedente e successiva ai treni attestati a Iselle. Dal lunedì al venerdì, inoltre, i quattro treni citati circolano sull'intera tratta da Domodossola a Briga.

Programmazione delle chiusure nel 2028 e nel 2029

Il tema della chiusura del Sempione è oggetto di particolare attenzione, e proprio per questo Rfi sta lavorando per contenere il più possibile i disagi e i periodi di interruzione della circolazione ferroviaria. Lo scenario originario prevedeva la chiusura della tratta Domodossola-Iselle per sei mesi nel 2028, per i lavori di rifacimento del ponte Boldrini, e la chiusura della tratta Domodossola-Arona per tre mesi nel 2028 e per ulteriori tre mesi nel 2029. Per limitare i periodi di chiusura, ai tavoli bilaterali ministeriali Italia-Svizzera si è convenuto di spostare la finestra di interruzione di tre mesi della tratta Domodossola-Arona dal 2029 al 2028, così da farla ricadere interamente nel periodo di stop già previsto per i lavori del ponte Boldrini. In questo modo, nel 2029 non ci saranno periodi continuativi estesi di chiusura della linea, né a nord di Domodossola né tra Domodossola e Arona.

Lo scenario di una chiusura di sei mesi nel 2028 e di ulteriori sei mesi nel 2029 non è dunque quello che si sta perseguendo. La rimodulazione del cronoprogramma dimostra concretamente il lavoro in corso per ridurre l'impatto degli interventi sulla mobilità del territorio.

Ipotesi di mantenere la circolazione su un solo binario durante i lavori al ponte Boldrini

Anche la possibilità di chiudere un solo binario per volta durante i lavori al ponte Boldrini è stata analizzata nel dettaglio. Questa soluzione richiederebbe comunque quattro mesi di chiusura totale della linea, necessari per il rifacimento integrale delle spalle e degli appoggi del ponte e per il varo di una campata. Al termine di quel periodo, però, il lavoro non sarebbe completato: si potrebbe riaprire al traffico un solo binario e occorrerebbe individuare un'ulteriore chiusura di durata simile per approntare e varare la travata del secondo binario. Lo scenario, illustrato da Rfi ai tavoli bilaterali, è stato giudicato non conveniente perché più esteso sia per tempi di chiusura sia per limitazione dei binari. Si è quindi scelto di procedere con una chiusura continuativa di sei mesi nel 2028.

L'impegno della Regione Piemonte

Secondo l'assessore Gabusi, il quadro complessivo dimostra che la regione Piemonte sta affrontando con serietà e responsabilità tutte le questioni relative al Sempione: dalla continuità del servizio ferroviario alla tutela delle risorse pubbliche, dalla copertura dei costi straordinari dei servizi sostitutivi alla riduzione dei periodi di chiusura, fino al confronto con le istituzioni nazionali, internazionali e territoriali. “Nessuno intende sottovalutare le legittime preoccupazioni dei cittadini, dei pendolari e degli amministratori locali – ha sottolineato l'assessore –. Proprio per questo è importante evitare inutili allarmismi e far sì che il confronto si sviluppi sulla base di informazioni complete e di una rappresentazione corretta dei fatti, tenendo conto delle soluzioni individuate e del lavoro già svolto”.

L’assessore Gabusi ha concluso sostenendo che “i cantieri sono la strada concreta verso il futuro realizzare le infrastrutture significa creare sviluppo, lavoro e opportunità. Le criticità vanno affrontate insieme, con responsabilità, ascolto e capacità di trovare soluzioni. La regione continuerà a lavorare nell'interesse del territorio, mantenendo aperto il confronto con tutti i soggetti coinvolti, per garantire la continuità dei collegamenti e ridurre al minimo i disagi legati a interventi indispensabili. Perché il futuro si costruisce con i fatti, non fermando le opere”.