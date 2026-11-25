Una forma originale ispirata alla celebre D di Domodossola e quattro varianti per portare in tavola un dolce artigianale che richiama l’identità del territorio. È il Domettone, il panettone realizzato da Bianca Gelateria con ingredienti naturali e materie prime di alta qualità, disponibile nelle versioni classico, doppio cioccolato, pistacchio e Montagna Bianca.

Tutte le versioni sono impreziosite da una D di cioccolato realizzata da Officina del Cioccolato della Pasticceria Grandazzi e arricchite dal miele di rododendro prodotto dall’azienda agricola Dea Agricoltura Eroica: un progetto che unisce la tradizione della pasticceria a una forma distintiva che richiama la città ossolana.

La versione classica propone la ricetta della tradizione, arricchita con uvetta e canditi di alta qualità e completata da una glassatura per un gusto autentico.

Per gli amanti del cioccolato c’è la variante doppio cioccolato, con cioccolato fondente e al latte, glassatura al cioccolato e riccioli in superficie. La versione al pistacchio parte invece dal ripieno di crema di pistacchio di Bronte DOP, ricoperta da una glassatura al pistacchio e granella croccante. La Montagna Bianca propone infine sapori ispirati alla montagna, con mirtilli e castagne, completati da una glassatura al cioccolato bianco.

I prezzi indicati sono di 24,90 euro per il classico, 27,90 euro per il doppio cioccolato, 29,90 euro per il pistacchio e 27,90 euro per la montagna bianca.

Il Domettone, in particolar modo nella versione Montagna Bianca, sarà anche protagonista di una puntata di Studio Aperto Mag che andrà in onda nei prossimi giorni e che racconterà quest’eccellenza tutta Ossolana.

Il Domettone è acquistabile online sul sito www.domettone.it e nei seguenti punti vendita: Bianca Gelateria, in piazza Mercato 22 a Domodossola; DoppioZero Focacceria, in via Garibaldi 19 a Domodossola; DoppioZero Pizza Contemporanea, in via Leonardo da Vinci 26/A a Trontano.