Le magliette di La Gomera davanti all’hotel Il Chiostro, gli ospiti riuniti a tavola, il collegamento sul turismo e il cartello dedicato alle donne canarie. Le fotografie di sabato 21 novembre raccontano una settimana che avvicina persone e luoghi attraverso gesti concreti: accogliere, ascoltare, condividere.

Alla Trinità, il progetto ideato da Antonio Casanova tiene insieme la scoperta delle isole e il desiderio di valorizzare Ghiffa. La sesta giornata affianca alla convivialità un confronto sulle prospettive del Sacro Monte, con uno sguardo che va oltre il singolo evento.

Il programma del mattino prevedeva «La cucina che cura», il progetto con la dottoressa Francesca Bombegna, e il dialogo sulla proposta di un hub Canarie–Ghiffa. Le immagini ricevute documentano soprattutto il gruppo, il collegamento pomeridiano e la vita del ristorante. Oggi, domenica 22, resta ancora tempo per partecipare al saluto finale.

Dall’incontro alle idee. Un futuro da costruire.

Il collegamento dedicato al turismo porta alla Trinità il tema della gestione e della promozione delle destinazioni.

Con la presentazione di Chias Marketing, il confronto si apre alle esperienze di destinazioni diverse e a uno schema che collega risorse, prodotti, offerte e mercato. Il collegamento rende visibile una componente precisa della giornata: ragionare sul turismo attraverso un metodo e un confronto tra competenze.

Il programma delle 17:30 annunciava il modello turistico di Las Palmas de Gran Canaria verso un piano pilota per il Sacro Monte di Ghiffa. Le fotografie testimoniano la presentazione a distanza; i loghi mostrati nelle slide illustrano le esperienze presentate dall’agenzia.

Affiancare questo dialogo alla proposta gastronomica significa dare alla settimana una prospettiva ulteriore. La qualità dell’accoglienza può diventare il punto di partenza per conoscere meglio il territorio e immaginare collaborazioni.

Il valore del momento è aver aperto uno spazio per discuterne.

Le loro mani. Le nostre radici.

L’omaggio alla donna canaria accompagna la cucina popolare di La Gomera e il piacere di ritrovarsi.

Il cartello esposto alla Trinità mette al centro le donne, i volti di famiglia e la memoria della cucina. È un richiamo al lavoro quotidiano attraverso il quale ricette e consuetudini si trasmettono, trovando continuità nelle tavole di oggi.

Il programma di sabato dedicava la cena alla cucina popolare di La Gomera e all’omaggio ad Antonia Navarro, María Encarnación Piñero ed Efigenia Borges. La proposta a quattro mani annunciava Nicolò Scuratti della Locanda dei Gatti di Bracchio insieme ad Antonio Casanova e allo staff della Trinità.

Nelle fotografie della serata, gli ospiti condividono lo stesso tavolo tra piatti, calici e sorrisi. È la dimensione umana che dà senso al percorso: conoscere una tradizione mentre si trascorre del tempo insieme.

Dai produttori alle persone. Il viaggio si allarga.

Teo Costa, Isabella e Viviana e Kauss: due tappe del percorso settimanale, approfondite con le nuove immagini.

Da Teo Costa, Isabella e Viviana, a Castellinaldo d’Alba, la fotografia della cantina porta tra grandi botti e barrique; il trattore esposto richiama il mondo agricolo. Il materiale di famiglia accosta al vino i volti di chi lo produce. Il programma affidava la visita a Manuel Costa e allo staff.

Al birrificio Kauss di Piasco, l’incontro si apre anche alla convivialità: nelle foto compaiono bicchieri di birra, sorrisi e uno strumento a corde suonato vicino al tavolo. Il programma prevedeva l’accoglienza di Francesco e Filippo e dello staff; la locandina ricevuta presenta il «Beer tour con degustazione».

Queste tappe ampliano il ponte tra Canarie e Piemonte. La scoperta passa dal prodotto all’ambiente in cui nasce, dal nome sull’etichetta alla possibilità di incontrare le persone.

Timanfaya, un successo che attraversa l’Europa.

Il Moscatel Dulce Selección 1999 e gli altri vini premiati portano Lanzarote nel panorama internazionale della viticoltura eroica.

Al Mondial des Vins Extrêmes 2026, la cui fase finale si è svolta in Italia, Timanfaya ha ottenuto due Grandi Medaglie d’Oro: Moscatel Dulce Selección 1999 e Malvasía Dulce Natural 2018. Medaglia d’Oro al Tinto 2023. Il Moscatel ha ricevuto anche il premio CERVIM Original 2026, dedicato ai vini da uve a piede franco. Lo conferma il Governo delle Canarie.

Nel racconto della Trinità, il vino acquista valore anche attraverso la conoscenza delle sue origini e l’incontro con i produttori.

La bottiglia del Moscatel, già presente nel materiale della settimana, trova così un contesto preciso. Il riconoscimento CERVIM è distinto dal premio Agrocanarias raccontato nella quarta giornata: occasioni diverse per conoscere il lavoro della cantina.

Guarapo. Un’isola, tante storie.

Il cartello del film riporta al centro la memoria e la cultura delle Canarie.

Guarapo, dei fratelli Teodoro e Santiago Ríos, racconta l’emigrazione clandestina dalle Canarie verso l’America nel dopoguerra. Girato a Tenerife e La Gomera, intreccia paesaggio, identità e speranza di un futuro migliore: una storia che amplia lo sguardo sulle isole.

Accanto alla cucina e alla musica, il cinema offre un altro modo di avvicinarsi alle Canarie. Alla Trinità questi linguaggi trovano un filo comune: fare spazio alle storie e alle persone che rendono riconoscibile un territorio.

La settimana si chiude. C’è ancora tempo per esserci.

Oggi alla Trinità: proposte, fraternità e un saluto da condividere.

Le magliette di La Gomera e della Trinità, i materiali esposti e le fotografie di gruppo custodiscono il ricordo di queste giornate. Il programma coinvolge anche L’Albero della Vita APS, accanto alle altre realtà richiamate nei percorsi educativi e solidali della settimana.

Ore 11:00-12:00: presentazione prevista delle proposte di collaborazione e del Manifesto della Trinità. Ore 12:30: pranzo di fraternità a offerta libera, con piatti canari e finalità solidali indicate dall’organizzazione. Verificare con il ristorante i dettagli del menù e delle bevande.

Ore 17:00: chiusura della settimana. Ore 18:00: rassegna stampa e mostra fotografica. Ore 18:30: buffet di chiusura a offerta libera.

Il prossimo ricordo può essere tuo. Contatta il Ristorante La Trinità, Sacro Monte di Ghiffa: +39 371 513 5637 · www.ristorantelatrinita.eu

Reportage del sabato 21 novembre, redatto il 22 novembre 2026. Iniziativa di Antonio Casanova. Foto e materiali ricevuti dall’organizzazione; fonti di approfondimento indicate nelle pagine. Le visite ai produttori e il film sono richiami al percorso settimanale. Programma di domenica soggetto a variazioni: confermare orari e disponibilità con il ristorante.