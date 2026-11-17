Le Canarie sono arrivate. A Ghiffa il viaggio è cominciato

La prima giornata alla Trinità mette insieme paesaggio, ospitalità e sapori dell’arcipelago. E lascia una buona ragione per esserci nei prossimi giorni.

Ci sono viaggi che cominciano prima di sedersi a tavola. A Ghiffa, lunedì 16 novembre, il primo segnale era lungo il percorso: tra le foglie d’autunno, le bandiere con i colori delle Canarie accompagnavano verso il Ristorante La Trinità. Poi la soglia, la luce nelle sale, il buffet pronto. L’Atlantico aveva trovato un indirizzo sul Lago Maggiore.

La Settimana Internazionale di Cultura, Etnogastronomia e Folklore delle Canarie, dedicata a La Gomera e ideata da Antonio Casanova, ha aperto così il proprio racconto. Gli ospiti si raccolgono attorno alle proposte gastronomiche, il servizio è al lavoro e la tavola invita ad avvicinarsi, osservare, scegliere.

È qui che l’apertura trova il suo risultato più concreto: un progetto raccontato sulla carta diventa un luogo da vivere. Chi ha seguito soltanto gli annunci si è perso questo primo incontro ravvicinato con le Canarie.

Il piacere dell’incontro, prima ancora dell’assaggio.

Il dettaglio che fa venire voglia di avvicinarsi ancora

Una tavola da esplorare, una proposta dopo l’altra.

Sul buffet si susseguono patate, verdure, preparazioni di carne, ciotole di condimenti e bottiglie. La varietà si scopre nei particolari, nel passaggio da un piatto all’altro. Accanto al buffet, le confezioni di gofio gomero e i vasetti di mojo danno un nome e un’origine a quel viaggio gastronomico.

Il programma inaugurale indicava un aperitivo con prodotti canari, seguito da un pranzo tipico con costine, papas arrugadas, verdure, mojo, leche asada e vini delle isole. Una proposta che mette al centro prodotti da guardare da vicino e una tavola preparata per condividerli.

Una fotografia può mostrare un piatto. Il piacere di scoprirlo al tavolo resta a chi c’è. È la parte della giornata che nessun racconto, per quanto ricco, può restituire fino in fondo.

Fuori l’autunno di Ghiffa. Dentro un invito alle isole

L’identità dell’iniziativa si legge anche negli allestimenti. Fuori, il bosco e la pietra di Ghiffa; dentro, immagini di vulcani, coste e cucina canaria. Il cambio di scenario accompagna il visitatore e rende immediatamente riconoscibile il tema della settimana.

Nel programma di apertura, lo sguardo sulle isole aveva uno spazio preciso: la mostra fotografica “Canarie Magiche: paesaggi e natura delle Canarie” del biologo e fotografo Juan José Cordero Valeriano, a cura di Casanova. Il dialogo tra territorio e gastronomia è il filo che lega questa proposta culturale alla tavola.

L’idea di Casanova prende forma proprio in questa vicinanza: portare un arcipelago a Ghiffa attraverso prodotti, immagini e ospitalità. L’apertura ne mostra la cura e il carattere raccolto, fatto di incontri a distanza ravvicinata. Per chi cerca un’occasione diversa dal consueto pranzo fuori, è già un motivo per fermarsi a guardare il programma.

E la settimana continua fino al 22 novembre. Il programma annuncia altri appuntamenti gastronomici e culturali, momenti dedicati alla musica canaria e occasioni di incontro tra le isole e il territorio. Ogni giornata aggiunge un tassello: conviene scegliere il proprio e verificare con il ristorante gli aggiornamenti.

Il primo giorno è già diventato un ricordo. I prossimi possono diventare il tuo.

Informazioni e prenotazioni: Ristorante La Trinità, Sacro Monte di Ghiffa.

Telefono: +39 371 513 5637

Sito web: www.ristorantelatrinita.eu

Iniziativa ideata da Antonio Casanova, Ristorante La Trinità. Foto e video forniti dall’organizzazione. Riferimento al programma 16–22 novembre 2026; appuntamenti soggetti ad aggiornamento.

Reportage a cura di Icons Impact – Helping Others to Succeed.