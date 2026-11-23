Domenica 22 novembre 2026 · La settima giornata della Settimana Canaria alla Trinità di Ghiffa: convivialità, incontri e prospettive per il futuro.

Alla Trinità, l’ultima giornata riunisce i fili di una settimana intensa: la cucina delle Canarie, le immagini delle isole, gli incontri professionali e il piacere di stare insieme. Le fotografie della domenica raccontano una sala preparata con cura, i prodotti in mostra, i tavoli degli ospiti e i collegamenti che avvicinano Ghiffa alle Canarie.

Il bilancio positivo trova espressione nell’interesse e nell’apprezzamento dei clienti, sottolineati dagli organizzatori, e nella volontà di proseguire il lavoro avviato. La Gomera, protagonista della manifestazione dal 16 al 22 novembre, lascia una traccia fatta di sapori, persone e occasioni di confronto.

Antonio Casanova ha dato forma a un’esperienza nella quale il ristorante diventa luogo di cultura e di relazione. La conclusione apre ora una domanda concreta: come dare continuità a ciò che questa settimana ha messo in movimento?

Il gusto dell’incontro.

La cura dell’accoglienza.

Il buffet, i prodotti canari e gli ospiti: l’ultima giornata conserva il carattere familiare della settimana.

Le immagini della domenica mostrano un percorso di assaggi tra verdure, carni, formaggi, salse e dolci, con una torta dedicata alle «Canarie». Accanto alla tavola, bottiglie, gofio e prodotti tipici mantengono vivo il legame con le isole e con le loro tradizioni.

Nel programma originario, il pranzo di fraternità era dedicato al puchero canario, all’escaldón de gofio e ai vini vulcanici; il buffet serale completava la giornata. La formula «Un pranzo per tutti», a offerta libera, dava alla convivialità anche un significato solidale.

Tra le finalità indicate figuravano la cultura del Silbo Gomero, «Impresa Amica» di UNICEF Italia, l’educazione alimentare con amaReni, le attività ambientali dell’Albero della Vita e un pasto caldo per gli anziani di Ghiffa. Una visione della tavola capace di accogliere e di prendersi a cuore la comunità.

Competenze che si incontrano.

L’Academy muove i primi passi.

Cucina, educazione alimentare e movimento: il percorso promosso da Antonio Casanova guarda a una collaborazione tra professionisti.

La Cucina che Cura Academy prende forma come prospettiva di formazione e collaborazione. Il progetto, già presente nel programma della settimana, trova nel confronto della domenica un’occasione per collegare competenze diverse e costruire i prossimi passi.

Antonio Casanova indica il contributo di Stefano Momentè, di Altro Cibo, di Marco Corti, chinesiologo in Svizzera, di Imma Venturo, guida a uno stile di vita sano e food organizer, della dottoressa Francesca Bombegna, nefrologa, e dell’associazione amaReni. Le fotografie dei collegamenti documentano il dialogo con Stefano, Imma e Marco.

Il programma richiamava la cucina integrale e vegetale e proposte formative per il 2027 alla Trinità. L’obiettivo è mettere in relazione il sapere di cucina, la consapevolezza alimentare e il movimento, dando al progetto una dimensione pratica e accessibile.

Un tema specifico è il quaderno di indicazioni alimentari per le persone con malattie renali: un percorso educativo da sviluppare con le competenze sanitarie e associative coinvolte. La cura, qui, è anche attenzione alla persona e alle sue esigenze.

Dalle idee alle priorità.

Il futuro prende forma.

Il confronto della mattina traccia un orizzonte pluriennale per La Trinità e per le sue collaborazioni.

Nel riepilogo condiviso da Casanova, il piano di sviluppo 2026–2032 riunisce progetti sociali, formazione, attività fisica e innovazione. È un’agenda che nasce dal lavoro della settimana e ne raccoglie le possibilità di continuità.

Comunità e benessere. Il progetto «Un pasto caldo» per gli anziani di Ghiffa, Running La Trinità e il quaderno alimentare per le malattie renali affiancano convivialità, movimento ed educazione.

Giovani e formazione. Stage e scambi professionali con gli istituti alberghieri, anche nel rapporto con HECANSA alle Canarie, offrono una direzione per creare occasioni di apprendimento tra territori. La cucina integrale e vegetale entra tra i temi da approfondire.

Cultura e innovazione. Il Premio «Pintadera del Sol», dedicato ai nuovi talenti musicali, e l’innovazione culinaria Piemonte–Canarie valorizzano la creatività. Il Manifesto della Trinità e la sostenibilità energetica completano il quadro: identità, responsabilità e capacità di guardare avanti.

Le isole restano in sala.

Il territorio entra nel progetto.

Fotografie, prodotti e materiali divulgativi affiancano la cucina e custodiscono il racconto della settimana.

I pannelli esposti accostano Teide, Garajonay e Ghiffa; il richiamo alla donna canaria conserva il legame con le radici familiari e con il lavoro di chi ha tramandato ricette e tradizioni. La sala diventa così uno spazio nel quale fermarsi, osservare e fare domande.

Nel corso della settimana, la mostra «Canarie Magiche», la musica, il cinema e le presentazioni sul patrimonio naturale hanno affiancato le degustazioni. Il percorso collega la cucina ai luoghi dai quali nasce, alle persone che la preparano e alle risorse da custodire.

La sostenibilità energetica e ambientale rientra anche nelle prospettive future. Il programma proponeva un dialogo tra Canarie e Piemonte, fino all’idea di un hub di promozione e collaborazione al Sacro Monte. La giornata finale raccoglie questi temi e li consegna al lavoro che seguirà.

Il valore delle persone.

Il piacere di esserci.

L’interesse degli ospiti e l’accoglienza della Trinità danno al bilancio della settimana il suo significato più umano.

Le fotografie degli ospiti restituiscono momenti semplici: un pranzo condiviso, un sorriso, un prodotto da conoscere e portare con sé. Sono immagini che raccontano la vicinanza tra chi accoglie e chi sceglie di partecipare.

Il risultato della settimana passa dal lavoro di Antonio Casanova, di sua moglie Angela e di tutto il personale.Preparare gli ambienti, seguire la cucina e la sala, accogliere gli ospiti e accompagnare incontri e collegamenti richiede una presenza costante.

Un ringraziamento va alle autorità intervenute, agli organizzatori, ai collaboratori e ai professionisti che hanno contribuito al percorso. Ai clienti, che hanno manifestato interesse e apprezzamento, spetta un ruolo altrettanto prezioso: dare vita all’iniziativa attraverso la partecipazione.

Un saluto che unisce.

Un ponte che continua.

L’intervento finale riunisce in collegamento rappresentanti delle Canarie, organizzatori, collaboratori e ospiti.

Il momento conclusivo offre lo spazio per ringraziarsi, ripercorrere l’esperienza e guardare alle possibilità di collaborazione. Nelle immagini, il collegamento dalla Trinità rende visibile il rapporto costruito tra le persone presenti a Ghiffa e gli interlocutori alle Canarie.

Per la chiusura, il programma annunciava i saluti di Víctor Chinea, viceconsigliere per i Rapporti con il Parlamento del Governo delle Canarie, e di Oswaldo Betancort, presidente del Cabildo di Lanzarote. La partecipazione istituzionale si inserisce nel più ampio dialogo che la settimana ha voluto promuovere.

Il programma indicava inoltre Lanzarote come protagonista della prossima Settimana Canaria, prevista per giugno 2027, insieme alla celebrazione della Giornata delle Canarie a Ghiffa. Un riferimento che dà alla conclusione il carattere di un passaggio verso nuove occasioni d’incontro.

Buona cucina. Movimento.

Relazioni che fanno bene.

La Settimana Canaria si chiude. L’eredità è una rete di persone e di idee da accompagnare nel tempo.

Dal 16 al 22 novembre, La Trinità ha accolto un percorso che ha tenuto insieme cultura canaria, cucina popolare, paesaggio e scambio professionale. La giornata finale ne raccoglie lo spirito: condividere una tavola e trovare, attraverso quell’incontro, motivi per tornare a lavorare insieme.

Il futuro immaginato da Casanova mette al centro una cucina buona e attenta, l’attività fisica, l’educazione e la connessione tra le persone. Il contesto del Sacro Monte e l’ambiente umano creato da Antonio, Angela e dallo staff offrono a questa visione un luogo riconoscibile.

Tra le nuove iniziative di lavoro, Casanova propone di sviluppare alla Trinità un hub come centro operativo delle Canarie in Europa: un punto di incontro per promozione, cultura, formazione e relazioni tra territori. A questa prospettiva si affianca il possibile gemellaggio tra Ghiffa e Hermigua, suo paese d’origine a La Gomera. Un legame che unisce appartenenza e apertura al futuro.

Una cucina che accoglie, un territorio da vivere, persone che scelgono di incontrarsi: da qui comincia il prossimo capitolo.

Fonti: programma della Settimana Canaria; fotografie e commenti dell’organizzazione. Reportage del 22 novembre 2026, redatto il 23 novembre 2026.

Una bella storia di famiglia.

Un sogno da costruire insieme.

Gli affetti, l’appartenenza e l’amore per la vita: il senso più profondo del cammino di Antonio Casanova.

Grazie a chi ha reso possibile questa storia.

Una storia di cucina comincia molto prima di un piatto. Comincia nelle case, nei gesti imparati, nei sapori che restano. Le fotografie dei genitori e della famiglia di Antonio riportano il racconto alle sue radici; l’immagine con il nipote lo apre alle nuove generazioni.

«Fate in modo che i vostri sogni divorino la vostra vita, così che la vita non divori i vostri sogni».

Grazie ad Angela, allo staff, alle autorità, ai professionisti, agli artisti, ai collaboratori e a tutti gli ospiti. Chi ha condiviso una tavola, una competenza, una musica o un sorriso ha contribuito a questa storia. La settimana lascia legami da custodire e sogni ai quali dare forma, insieme.

Famiglia, appartenenza, amore per la vita. Il futuro comincia qui.