Una casa sicura, la possibilità di ricostruire la propria quotidianità e di ritrovare l'indipendenza, anche insieme ai propri figli. La Regione Piemonte rafforza gli interventi a sostegno delle donne vittime di violenza con 450 mila euro destinati all'autonomia abitativa, attraverso le Agenzie Sociali per la Locazione (ASLo) degli otto Comuni capoluogo di provincia, in collaborazione con la rete dei 23 Centri antiviolenza piemontesi. Con la determinazione dirigenziale del 4 novembre 2026 è stato approvato il riparto delle risorse, di provenienza statale, nell'ambito del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2025-2027. Il provvedimento consolida, per il terzo anno consecutivo, una sperimentazione che mette in relazione le politiche abitative e il sistema territoriale di protezione e sostegno alle donne.

Nell'annualità 2024-2025, la misura regionale attuata attraverso le Agenzie Sociali per la Locazione ha già sostenuto la stipula di 23 nuovi contratti di locazione, favorendo l'accesso a soluzioni abitative autonome per le donne in uscita da percorsi di violenza.

«Uscire dalla violenza significa anche avere la possibilità concreta di costruire una nuova vita. E per farlo servono strumenti, opportunità e soprattutto la certezza di non essere lasciate sole – dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore regionale alle Pari Opportunità Marina Chiarelli –. Una casa rappresenta molto più di un luogo in cui abitare: significa sicurezza, dignità, libertà di scegliere il proprio futuro. Con queste risorse rafforziamo un modello di intervento che unisce istituzioni, Centri antiviolenza e territori, perché la protezione deve trasformarsi in autonomia. Il nostro impegno è accompagnare ogni donna lungo un percorso che non si esaurisce con l'uscita dall'emergenza, ma prosegue fino alla riconquista della propria indipendenza, economica, abitativa e personale. È questa la direzione delle politiche che stiamo portando avanti in Piemonte: costruire risposte concrete, capaci di restituire alle donne e ai loro figli la possibilità di ricominciare».

Il finanziamento è destinato alle Agenzie Sociali per la Locazione di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania e Vercelli, che opereranno in stretta collaborazione con i Centri antiviolenza per individuare soluzioni abitative adeguate alle esigenze delle donne che hanno superato la fase emergenziale della prima accoglienza. Le risorse sono ripartite attraverso una quota fissa di 43.750 euro per ciascuna Agenzia, per complessivi 350 mila euro, e una quota aggiuntiva di 100 mila euro distribuita in relazione al numero dei Centri antiviolenza presenti nei rispettivi territori provinciali. Nel dettaglio, 86.607,10 euro sono destinati a Torino, 58.035,77 euro a Cuneo, 53.273,81 euro ciascuno ad Alessandria, Novara e Vercelli, mentre Asti, Biella e Verbania ricevono 48.511,90 euro ciascuno.

L'intervento prevede contributi a fondo perduto per sostenere i costi della locazione, fino a un massimo di otto mensilità del canone, comprensive dell'eventuale deposito cauzionale. Sono inoltre previsti incentivi economici per i proprietari che mettono a disposizione gli immobili, con contributi che possono raggiungere i 3 mila euro in relazione alla tipologia e alla durata del contratto. Le soluzioni potranno comprendere contratti di locazione a canone concordato o sul libero mercato, oltre a forme di coabitazione e accoglienza promosse dagli enti del Terzo Settore. L'obiettivo è ampliare le opportunità abitative e favorire percorsi personalizzati, tenendo conto delle necessità delle donne e degli eventuali figli. L'iniziativa si inserisce nella strategia regionale di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, che affianca alla protezione e all'accoglienza interventi per l'inserimento lavorativo, l'autonomia economica, la formazione e la sensibilizzazione.

Nell'ambito della programmazione collegata al Piano strategico nazionale 2025-2027, la Regione Piemonte ha previsto complessivamente 1.788.500 euro per cinque linee di intervento, che comprendono, oltre al sostegno abitativo, 450 mila euro per l'inserimento e il reinserimento lavorativo delle donne, 340 mila euro per la formazione e l'informazione nelle scuole, 264 mila euro per la sensibilizzazione nei contesti sociali e lavorativi e 284.500 euro per progetti di accompagnamento rivolti ai minori coinvolti in situazioni di violenza familiare.

Le attività finanziate per il sostegno abitativo dovranno essere realizzate entro il 31 ottobre 2027. La casa diventa così parte integrante del percorso di fuoriuscita dalla violenza: uno strumento concreto per trasformare la protezione in libertà e restituire alle donne la possibilità di progettare il proprio futuro.