Il comitato Piccola Industria di Unione Industriale Vco organizza, per venerdì 27 novembre, il Pmi Day, in occasione della giornata nazionale delle piccole e medie imprese promossa da Piccola Industria di Confindustria. L’iniziativa, giunta alla sua diciassettesima edizione, gode del patrocinio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della Conferenza delle regioni e province autonome. Quest’anno saranno 146 gli studenti provenienti da tre istituti superiori del territorio che avranno modo di scoprire come si lavora e cosa si produce in una Pmi.

Per le realtà aziendali della provincia sarà l’occasione per farsi conoscere e presentarsi agli studenti, mentre per gli alunni sarà possibile visitare e osservare da vicino gli impianti e le strutture produttive. Tramite questa iniziativa si vuole far comprendere l’importanza delle piccole e medie imprese all’interno del tessuto produttivo nazionale e locale, portando a visionare da vicino la struttura organizzativa, le lavorazioni, i beni e i servizi che vengono prodotti ed erogati. Unione Industriale Vco, attraverso iniziative come il Pmi Day, intende dare sempre maggiore rilevanza alle piccole e medie imprese, che danno lustro e spessore al sistema imprenditoriale del territorio.

Gli studenti del Ferrini-Franzosini e Cobianchi di Verbania e Marconi-Galletti-Einaudi di Domodossola potranno visitare le otto aziende della provincia che, anche quest’anno, hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa: Adi, Emisfera Società Cooperativa, Langensee, Matia, Schelling Raising Fillet 1867, Steam, Tecnolab Europe e Tor.Met. Gli studenti potranno osservare da vicino il lavoro che viene svolto all’interno di un’impresa, ascoltando dalla voce degli imprenditori e dei manager, storia, successi e progetti futuri dell’azienda. Entrando direttamente nelle fabbriche e nelle aziende, gli alunni potranno constatare con i loro occhi l’impegno e la dedizione che gli imprenditori e i lavoratori mettono per realizzare prodotti sempre di alta qualità, caratteristica che contraddistingue le imprese del Vco.