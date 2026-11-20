Conoscere le storie, le tradizioni e il patrimonio culturale e naturalistico dell’Ossola. È questo l’obiettivo di “Toce - Territorio Ossolano, Comunità, Esperienze”, il progetto educativo promosso da Enaip Domodossola e che coinvolge gli studenti di diverse classi e indirizzi in un percorso formativo alla scoperta del territorio. L’iniziativa è stata presentata questa mattina, venerdì 20 novembre, a Villa Caselli a Masera, uno dei luoghi simbolo del progetto, alla presenza della direttrice di Enaip Domodossola Marianna Rampini, del professor Danilo De Regibus, coordinatore del progetto, e Arianna Giannini Tomà, docente di Enaip e presidente della Pro Loco di Masera.

“Il nostro progetto Toce - spiega De Regibus - vuole parlare di territorio, comunità e sostenibilità attraverso gli sguardi delle persone che vivono il territorio. I nostri ragazzi e ragazze sono stati a Masera, Vogogna, Domodossola e Villadossola per intervistare persone che raccontano il mondo storico, produttivo e naturalistico dell’Ossola. L’Enaip è una scuola legata ai mestieri e abbiamo voluto affrontare questa sfida: spiegare che la scuola non è fatta solo di lezioni in classe, ma serve per diventare cittadini migliori, anche uscendo dalle aule e interfacciandosi con gli adulti”.

A raccontare l’esperienza del progetto Toce sono state due studentesse della classe seconda indirizzo estetica, Cristina e Viola: “Abbiamo iniziato in classe con il giornalista Dario Falcini, che ci ha spiegato il suo lavoro e come si realizza un’intervista. Siamo poi stati sul territorio per conoscere luoghi e persone, scoprire le realtà e le tradizioni, dividendoci i compiti: c’era chi realizzava foto e video, chi si occupava dell’audio e chi delle domande”. Tra gli intervistati, aziende agricole, produttori locali, amministratori e persone che sono state punti di riferimento per le proprie comunità. Tra questi, ad esempio, Sergio Mantona, che per lungo tempo ha ricoperto ruoli importanti nel comune di Masera e nel comitato organizzativo della Festa dell’Uva. “Abbiamo imparato - sottolineano le studentesse - quanto lavoro e quanto impegno ci sono dietro un’azienda o l’organizzazione di manifestazioni importanti come la Festa dell’Uva. Il lavoro di giornaliste ci ha aiutato anche a comunicare di più tra di noi, a conoscere persone e a superare le difficoltà”.

Il progetto Toce è stato realizzato grazie al contributo di Fondazione Crt, del Parco Nazionale Val Grande, del comune di Vogogna e del comune e della Pro Loco di Masera. Proprio il Parco Val Grande sarà protagonista della seconda parte del progetto, che proseguirà fino a maggio 2027, con uscite sul territorio con l’accompagnamento delle guide del Parco. L'intera esperienza dei ragazzi sarà poi raccontata in un podcast, realizzato dagli stessi studenti.