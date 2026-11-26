Continua la marcia inarrestabile dell'Architetti Green Solution Domodossola nel campionato di Prima Divisione femminile. Le ossolane conquistano il quinto successo consecutivo in altrettante gare disputate, imponendosi per 3-0 sul campo del Valsesia Volley e confermandosi al vertice della classifica a punteggio pieno. Una vittoria accompagnata da una prestazione in crescendo, al termine di una trasferta infrasettimanale che alla vigilia nascondeva qualche insidia.

L'avvio di gara non è stato infatti dei più semplici per le ragazze di coach Balzano, che nel primo set hanno incontrato alcune difficoltà nella fase di cambio palla. Il parziale è proseguito punto a punto fin quasi alle battute conclusive, quando le domesi, migliorando la qualità della ricezione, sono riuscite a prendere il controllo del gioco e a chiudere sul 20-25.

Decisamente più agevole la gestione del secondo e del terzo set. L'Architetti Green Solution ha progressivamente aumentato il divario dalle avversarie, imponendosi con i parziali di 14-25 e 13-25 e conquistando altri tre punti. Il bilancio stagionale delle ossolane resta dunque impeccabile: cinque vittorie, quindici set conquistati e nessuno perso, numeri che confermano l'ottimo momento della formazione domese.

Ora l'attenzione si sposta sul prossimo impegno, in programma venerdì 27 novembre sul campo del Sammaborgo. Una trasferta da affrontare con particolare attenzione, considerando che nella passata stagione la formazione avversaria aveva avuto la meglio sulle ossolane in entrambe le occasioni. Valsesia Volley – Architetti Green Solution Domodossola 0-3

Parziali: 20-25, 14-25, 13-25.