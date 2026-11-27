Primo appuntamento con gli Open Day del Rosmini International Campus di Domodossola. Domani, sabato 28 novembre, l'istituto aprirà le porte agli studenti e alle loro famiglie per presentare l'offerta formativa, visitare gli ambienti scolastici e incontrare i docenti.

La giornata prevede diversi appuntamenti a seconda del percorso di studi. Nella sede di via Mattarella 5, dalle 10, sarà possibile conoscere la proposta educativa e didattica della scuola secondaria di primo grado, mentre dalle 10 alle 13 saranno presentati il Liceo delle Scienze Umane e il Liceo Economico Sociale Internazionale.

Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 17, l'appuntamento si sposterà all'Hub Artistico di via Canuto 12, dove saranno illustrati i due indirizzi del Liceo Artistico, grafica e audiovisivo/multimediale. Gli studenti potranno visitare i laboratori e conoscere le attività didattiche, che spaziano dalla pittura, dalla scultura e dal disegno all'utilizzo di software per la grafica, alla produzione e al montaggio audiovisivo, al marketing e ai social media.

Durante gli incontri saranno inoltre presentate le opportunità offerte dal programma Doppio Diploma, che permette agli studenti di tutti e tre gli indirizzi liceali di conseguire la maturità italiana e il diploma americano, le vacanze studio all'estero, il Patto Sportivo dedicato a chi pratica attività agonistica e il servizio di ristorazione.

Dopo l'appuntamento di domani, il calendario degli Open Day proseguirà sabato 19 dicembre e sabato 23 gennaio. Per partecipare è necessario prenotare la visita contattando il numero 371 4628751.