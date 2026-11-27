Dalle aule scolastiche dell’Ossola alle sedi istituzionali della regione Piemonte, per confrontarsi sui grandi temi della pace e della cooperazione internazionale. Gli studenti della scuola secondaria di primo grado di via Ceretti, appartenente all’Istituto comprensivo Domo 1, si preparano a vestire i panni di giovani diplomatici grazie a “Speak for Peace”, un progetto interdisciplinare che porterà i ragazzi a vivere un’esperienza formativa di particolare valore proprio all’interno delle istituzioni regionali, a Torino.

L’iniziativa, rivolta alle classi seconde del plesso e realizzata in collaborazione con la giunta della regione Piemonte, prenderà il via a dicembre per concludersi il 23 aprile con una giornata nelle sedi regionali, a Palazzo Lascaris e al Grattacielo della Regione. Qui gli studenti saranno protagonisti di una simulazione di una seduta delle Nazioni Unite sul tema "The Importance of Peace", sperimentando direttamente le dinamiche del confronto diplomatico. La giornata culminerà con l’esecuzione dell’Inno europeo davanti al consiglio regionale del Piemonte.

Un appuntamento che rappresenta il punto di arrivo di un percorso pensato per andare oltre la didattica tradizionale e offrire ai ragazzi occasioni concrete per mettere in pratica le competenze acquisite.

"Vogliamo che i nostri studenti possano uscire dalle aule e confrontarsi con luoghi e contesti istituzionali reali, comprendendo che la cittadinanza attiva non è soltanto un concetto da studiare sui libri, ma una responsabilità da esercitare", sottolinea la dirigente scolastica Patrizia Taglianetti.

Il progetto si inserisce nel più ampio investimento dell’IC Domo 1 sul potenziamento linguistico e sull’apertura internazionale, anche in vista della futura curvatura multilingue Cambridge del plesso di via Ceretti. Da dicembre ad aprile, i ragazzi si eserciteranno nella metodologia del debate, imparando a sostenere le proprie posizioni, argomentare in modo efficace, ascoltare gli interlocutori e confrontarsi rispettando opinioni differenti.

Le attività si svolgeranno in italiano, inglese e tedesco: tre lingue attraverso le quali gli studenti affronteranno questioni di grande attualità, dalla pace al multilateralismo, fino agli equilibri dell’economia mondiale e alla cooperazione tra i popoli. Un’occasione per sviluppare non soltanto le competenze linguistiche, ma anche il pensiero critico, la capacità di parlare in pubblico e la consapevolezza del ruolo dei cittadini in una società sempre più interconnessa.

"La conoscenza delle lingue è uno strumento fondamentale per aprirsi al mondo, ma deve essere accompagnata dalla capacità di dialogare, argomentare e comprendere punti di vista diversi - evidenzia la dirigente -. Con Speak for Peace vogliamo offrire ai nostri ragazzi l’opportunità di sperimentare tutto questo in prima persona, mettendosi alla prova in un contesto prestigioso come quello della regione Piemonte".

A rendere il percorso particolarmente significativo è anche il coinvolgimento dell’intero corpo docente del plesso. Le referenti del progetto sono le professoresse Serena Sala e Raffaella Tornaghi, ma l’iniziativa nasce da un lavoro condiviso che intreccia storia, geografia, matematica, arte, tecnologia e musica, dimostrando come l’educazione civica possa diventare un terreno comune tra discipline diverse.

La trasferta torinese del 23 aprile rappresenterà dunque molto più di una semplice uscita didattica. Per gli studenti di via Ceretti sarà l’occasione di entrare in contatto con le istituzioni, misurarsi con il linguaggio della diplomazia e dare voce ai valori della pace e della collaborazione internazionale in un luogo simbolico della vita democratica piemontese.