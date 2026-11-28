Ornavassese in casa del Feriolo e Juventus Domo che ospita i Lupetti Bianchi Trino.

Per i neri di Fusè una domenica difficile. Venti punti sperano le due squadre in classifica. La capolista Feriolo che viaggia con 9 vittorie su 12 gare e un attacco da 34 reti; Ornavassese in zona play out e che non vince da un mese (25 ottobre quando sconfisse in casa il Città di Cossato). Ci sarà da soffrire per i ragazzi di Fusè!

Al ’Curotti’ di Domodossola arrivano i Lupetti Trino, strapazzati domenica dal Feriolo. Juventus Domo che ha infilato due successi di fila (Union e Valle Cervo) ma che se la vedono con i vercellesi negli ultimi due turni hanno raccolto zero punti. I granata sono risaliti in classifica e sono un punto sotto la zona play off, che resta pur sempre l’obiettivo d’annata per Nino e soci.

L’Arona prova a proseguire la marcia intrapresa dopo l’arrivo di Frino. Riceva la Union Novara. Entrambe hanno problemi di classifica e la vittoria varrebbe il doppio per ognuna delle due pretendenti.

Il Dormelletto, scivolato malamente domenica scorsa, ha un altro brutto cliente: l’Oleggio, terza forza del campionato. E arriva da due vittorie toste: Pro Palazzolo e Cossato. Il Dormelletto non vince dall’8 novembre, successo a Ornavasso.

L’Olimpia Sant’Agabio se la vede con la Pro Palazzolo, caduta malamente domenica a Oleggio. I Novaresi hanno rallentato domenica, quando l’Arona ha imposto loro il pari. Ed ora il Feriolo è a 4 punti.

Il Bulè Bellinzago se la vede col Gattinara che on perde da otto turni ed è salito in quarta posizione. Il Bellinzago dopo la vittoria a Cossato ha infilato tre pari di fila.

Lontano dalle province di Vco e Novara si giocano anche Ceversama-Cossato e Virtus Vercelli-Valle Cervo.

Classifica: Feriolo 29; Olimpia Sant’Agabio 25; Oleggio 24; Gattinara 20; Dormelletto Comignago, Città di Cossato 19; Juventus Domo, Lupetti Trino 18; Pro Palazzolo 17; Bulè Bellinzago 15; Virtus Vercelli 13; Ceversama, Arona 12; Union Novara 10; Ornavassese 9; Valle Cervo San Lorenzo 4